Rubén A. Useche Ramírez * | Finalizaba el ano de 1965 y se avecinaba una campana electoral difícil y compleja en el ámbito político nacional colombiano, ya que en 1966 se elegiría nuevo Presidente de la República como también parlamentarios y el país estaba viviendo una tremenda crisis especialmente por la notoria gran fuerza que estaba tomando el partido de la Anapo dirigido por el General Gustavo Rojas Pinilla y la oposición de los partidos liberal y conservador al acuerdo político del Frente Nacional.Era el último año de Gobierno del Doctor Guillermo León Valencia, presidente del Frente Nacional conforme al convenio de los partidos tradicionales de Colombia y ahora le correspondía el turno – 1966 - 1970 - al partido liberal con el nombre del doctor Carlos Lleras Restrepo previo acuerdo de las directrices Conservadora y Liberal.En Boyacá los líderes del acuerdo del Frente Nacional, eran los Senadores Luis Torres Quintero y Gustavo Romero Hernández, que venían dirigiendo las huestes azules y rojas con asombrosa dinámica política.Cada uno de ellos apuntaban a la cabeza de las listas del Senado por sus respectivos partidos y ambas fuerza estaban comprometidas a apoyarla candidatura presidencial del Dr. Caros Lleras Restrepo. Ese era el acuerdo frentenacionalsta y en consecuencia había que cumplirlo, o sino.....adiós al poder convenido por los directorios de azules y rojos que a nivel nacional comandaban los doctores Mariano Ospina Pérez y el Directorio Nacional Conservador con su poderosos periódicos (La República, El Colombiano, El País, El Frente y La Patria entre otros) por parte del conservatismo y los Santos (El Tiempo), Los Cano (El Espectador), los Galvis (de Vanguardia Liberal, La Razón y La Opinión y otros, además del Directorio Nacional Liberal que dirigían los doctores Alberto Lleras Camargo. Darío Echandía y Julio Cesar Turbay Ayala.El Gobernador en Boyacá era el gran jurista y respetable conservador Dr. Tulio Jiménez Barriga. El Senador Torres Quintero en Tunja con su limpidez mental dirigía el periódico Meridiano Boyacense, con la Gerencia de Augusto Cadena Farfán, periódico que habíamos fundado en el ano de 1964 y donde me desempeñaba como socio sub-director, siendo a la vez el Corresponsal Especial del Diario La República del Presidente Ospina Pérez y su aguerrida esposa la Senadora Bertha Hernández de Ospina Pérez.Llego el ano de 1966 y se vino primeramente las elecciones parlamentarias en donde el Senador Luis Torres Quintero, encabezaba la lista al Senado, acompañado de otros jefes sectoriales del conservatismo boyacense donde sobresalía como gran conciliador y consejero el exembajador en el Japón y exrepresentante a la Cámara doctor Eduardo Rodríguez Castillo gran amigo del Presidente Ospina Pérez y los lideres boyacenses aspirantes a los posibles puestos que se lograrían en el Senado y la Cámara entre los que recuerdo al Dr. Joaquín Rodríguez González que recientemente se había distanciado del Senador José María Villareal, y los Doctores José Antonio Corzo Castañeda, Ernesto Roa Gómez y Julio Barón Ortega y para Cámara de Representantes Lelio Motta Camacho , Mario Supelano Ospina, Augusto Cadena Farfán, Adolfo León Lucas y Héctor Horacio Hernández entre otros; El Partido Conservador dividido tenía otra lista para el Senado que dirigía el famoso doctor José María Villareal con destacados dirigentes como Bernardo Rodríguez, Antonio Ezequiel Correa, Álvaro Rodríguez Suarez, Gilberto Ávila Botía y Oliverio Bohórquez entre otros que recuerde y contaban con el apoyo periodístico del Diario El Siglo fundado por Laureano Gómez y José de la Vega en 1936.Para el Senador Torres Quintero y su extraordinario equipo de líderes regionales campesinos, ganaderos, juveniles y profesionales la campaña era -muy ardua y complicada-en razón a que tenían que “convencer” a gentes conservadoras genuinas nacidas y hechas en los postulados del Gran Partido Azul Conservador - para que votaran por un candidato liberal para la presidencia de la república. A inicios de ese año de 1966 en Boyacá el Jefe Conservador y Senador Torres Quintero y el Directorio Departamental Conservador organizaron grandes concentraciones en Tunja, Soatá, Duitama, Moniquirá, Chiquinqurá, Somondoco y Villa de Leyva donde se hicieron presentes el Dr. Ospina Pérez y su señora la valiente Senadora Bertha Hernández: "Vale más un Presidente muerto. que un Presidente fugitivo".En las elecciones parlamentarias salió reelegido Luis Torres Quintero como Senador y para la Cámara de Representantes Lelio Motta Camacho y Mario Supelano Ospina.Fue un triunfo logrado " sudando la camiseta azul frentenacionalista donde todos trabajamos como locos ".Nosotros la Familia Useche Cárdenas, asumimos con otros líderes el debate en la * Provincia de Valderrama *y allí, por la prestigiosa influencia dejada por el decano de la familia el respetable Jurista , Filosofo, Exmagistrado y Educador, mi suegro, el Dr. Marceliano Cárdenas Villamarín y su señora doña Rosa Corredor Sarmiento, los hermanos - Cárdenas Ojeda - Lisímaco, Ariosto, Marcos, Gonzalo y Teófilo, los Goyeneche Rodríguez, Ana Clovis y Saturia Cárdenas con esposos Samuel Cepeda y Gonzalo Montoya, Belarmino Porras, Luis Eduardo Rodríguez Goyeneche, Crisóstomo Uscátegui, los Mendivelso Bello y el inolvidable -Tomo Peña- y Marcos García, Daniel Manrique, Eduardo y Trino Vega y Arístocles Silva, Elías y Sixto Rojas, Roberto Montañez y Patrocinio Castañeda entre otros líderes de la región, especialmente en las localidades de Socha, Socotá, Jericó, Tasco y Paz de Rio de la Provincia de Valderrama y donde nos tocó con mi esposa y familiares asumir y encabezar listas para sus Concejos Municipales saliendo elegidos y donde se logró poner por la lista de Torres Quintero y amigos para la Cámara Motta Camacho y Supelano Ospina cerca de 3.000 votos en una contienda electoral donde la Anapo aumentaba día a día y los Conservadores laureanistas de Chepe Villareal también tenían su gente.Contra - Viento y Marea - logramos el triunfo con nuestros candidatos Torres Quintero y Motta y Supelano, derrotando por primera vez en Boyacá al Senador eterno Chepe Villareal y aceptando que la Anapo se imponía quedándose con dos senadores.Me está recordando mi señora que narre y comente que todo este trabajo de conjunto político y familiar, lo hicimos como íntegros miembros del partido conservador y amigos personales logrados en Boyacá a través de periodismo que ejercí inicialmente en los periódicos conservadores El Demócrata de Antonio Ezequiel Correa y el Oriente de Luis López Rodríguez donde también labore como jefe de redacción y Sub-director y en la Transmisora de La Independencia con los doctores Eduardo Torres Quintero y Rafael Galán Medellín como coordinador general de la Radio Revista La Otra Cara de la Sociedad y con mi Radio Revista Inquietudes de Santa Rosa de Viterbo que todos los sábados se trasmitía a lo vivo por las Emisoras Radio Sogamoso y Radio Duitama y que fue la originadora y creadora del famoso Reinado del Campo Boyacense en 1962.Reencontrados con el matrimonio Torres Beltrán (Luis y Manuelita) arrancamos nuevamente con la política comentada anteriormente y fue cuando en el ano de 1.964 nos hicimos compadres y fundamos el periódico Meridiano Boyacense, así como ellos fueron los padrinos del primer hijo varón de los Useche Cárdenas-Cesar Augusto. Quiero agregar con satisfacción profunda que durante los años que viví en Boyacá donde especialmente en la Provincia de Valderrama me hicieron su hijo adoptivo y también en Santa Rosa de Viterbo ejerciendo periodismo independiente en esa hermosa y bella tierra-cuna y taller de libertad - de nuestra patria colombiana, donde conocí y encontré la extraordinaria compañera de mi vida, mi esposa Carmenza Cárdenas Corredor y en su compañía haciendo reminiscencia con Luis y Manuelita, recordamos que antes de llegar yo a Boyacá, nos habíamos conocido en mi tierra tolimense en la ciudad musical de Colombia Ibagué, a mediados de la década de 1950, por amistad de mi padre como eterno miembro del Directorio Conservador y como comerciante y amigos políticos de los hermanos Celso, Enrique Omar, Ricardo y Jaime Beltrán Herrera propietarios de los afamados Almacenes el Rosal en Ibagué y hermanos de Manuelita esposa de Luis, y la hermana menor Estela Beltrán, que también vivía en Tunja con ellos, acompañando a su hermana y trabajaba en el Colegio Boyacá a la vez que le colaboraba a controlar ese equipo de niños y adolescentes en ese tiempo, Claudia -La Cuqui-, Jaime, Luis, Ricardo y Pedro Pablo (q.e.p.d.) Rosita, Magnoly y Andrés Torres Beltrán, si es que no me equivoco a estas hora con sus nombres.Yo viví en Boyacá los dos últimos anos de la década de 1950 y gran parte dela de 1.960 y el - único cargo oficial que desempeñe - fue el de sub-secretario de la Asamblea de Boyacá durante un ano ejerciendo simultáneamente mi profesión en el periodismo independiente.Vengo diciendo que esta fue la última campaña del gran Jefe Conservador y Senador de la Republica Luis Torres Quintero, porque tuve la fortuna de vivirla y compartirla integra y totalmente a su lado en mi condición de periodista, amigo verdadero y compadre de sempiterna y grata recordación con su extraordinaria esposa Manuelita Torres Beltrán y sus menores hijos.El Senador Torres Quintero luego de ser reelegidos con su colega el Senador Liberal Gustavo Romero Hernández y sus grandiosos equipos de líderes y colaboradores ,unieron fuerzas y trabajaron incasablemente hasta el mes de Mayo siguiente para sacar avante su compromiso a la Política del Frente Nacional en Boyacá y pusieron bajo su dirección una copiosa votación que ayudo a que se eligiera como Presidente de Colombia para el periodo constitucional de 1966 - 1970 al Dr., Carlos Lleras Restrepo.La víspera del 20 de Julio día de instalación del Congreso acompañé al Senador en el que sería nuestro último viaje, a la capital de la república en su camioneta Chevrolet rumbo a Bogotá y llegamos a su siempre permanente vivienda cuando viajaba a Bogotá, el Hotel Monserrate de la carrera 8a con la calle 17 y allí lo dejamos con el Dr. Corzo Castañeda y su amigo el eterno conductor de nombre Hernando, si mal no recuerdo.No puedo olvidar y lo quiero recordar con infinito aprecio y cariño, ante quienes lean esta nota, que en ese tiempo orgullosamente seguía vinculado aboralmente con el Diario La República y los periódicos regionales el Demócrata y El Oriente de Tunja y era corresponsal de noticias de Radio Sogamoso y Radio Duitama en la capital y como socio Sub-Director de nuestro periódico Meridiano Boyacense y como tal, Asesor de Prensa del gran señor amigo y compadre el Senador de la Republica Dr. Luis Torres Quintero que se destacaba en Colombia como brillante líder, orador y escritor - con pluma afirmativa - y como miembro del Directorio Nacional y Jefe del Conservatismo en Boyacá.Al día siguiente de ese último viaje, lo acompañamos a la instalación del Parlamento. En esa semana en Bogotá yo llegaba donde mi hermano menor que residía con su familia en el municipio de Funza.En ese lapso, (20 a 31 de Julio de 1966) además de mis compromisos laborales con los medios de comunicación colectiva, atendí varias comisiones y sugerencias de mi buen amigo y compadre el Senador Torres Quintero, entre las que recuerdo, una reunión con sus hermanos el Mayor (r) Hernando y el Coronel Roberto Torres Quintero personas que conocía en razón a que cuando llego a Ibagué el último de los nombrados en la mitad del año de 1956 a Ibagué designado por el General Gustavo Rojas Pinilla como nuevo Gobernador Jefe Civil y Militar del Tolima, yo me desempeñaba con el saliente Gobernador y Jefe Civil y Militar Coronel Cesar Augusto Cuellar Velandia como Director de Transportes y Transito del Tolima- en representación de las Juventudes Conservadoras .Con esta memoria privilegiada, que Dios con su Misericordia Divina me sigue dando a estas horas de mi vida, perfectamente recuerdo en esa última semana de vida del Senador Luis Torres Quintero, que el Presidente Mariano Ospina Pérez lo convoco en uno de esos días para que se reunieran en sus oficinas del Diario La República ubicado en la Carrera 5a esquina de la calle 16 allá en Bogotá y El Dr. Silvio Villegas era el Director del prestigioso periódico y yo estaba reunido con él, pues eran mis jefes en el trabajo periodístico y allí llego el Senador Torres Quintero y nos trasladamos al quinto piso donde el Presidente Ospina Pérez acompañado de miembros del Directorio Nacional Conservador dialogaron sobre la problemática política que se vivía en las diferentes regiones del país y confraternizados comentaron sobre el Gabinete Ministerial que posiblemente elegiría el Presidente Dr. Carlos Lleras Restrepo para arrancar con su Gobierno el venidero siete de agosto. Terminada la reunión, recuerdo como si fuera hoy, el Presidente Ospina le dijo algo al oído al Senador Torres Quintero, nosotros con un colega, salimos rumbo a la redacción de La Republica ubicada en el primer piso del edificio a seguir cumpliendo con nuestro trabajo y el Senador Torres Quintero se quedó con el señor Presidente Ospina Pérez. En el consenso general de los participantes de esa reunión, quedo claro que el Jefe del Partido en Boyacá y Senador Luis Torres Quintero podría ser uno de los Ministros en representación de Boyacá y del Partido Conservador en el nuevo Gobierno del Presidente Lleras Restrepo.No recuerdo exactamente si fue la víspera o el día del fatal accidente que acabo con la vida del Senador Luis Torres Quintero, cuando estuvimos con el Senador desayunando en el Hotel Monserrate. Fui a llevarle algunos papeles y periódicos y a recibir material para la próxima edición de nuestro semanario Meridiano Boyacense.En esa última reunión que tuvimos, comentamos muchas cosas políticas, personales y familiares y allí le dije que mi hermano menor tenía una reunión eminentemente familiar en su residencia en la localidad de Funza en la Sabana Bogotana y que era mi deber acompañarlo. Terminando el desayuno llegaron los doctores Corzo Castañeda y Barón Ortega. Me despedí quedando como era natural, vernos la semana siguiente en nuestra querida Tunja donde todos vivíamos con nuestras familias.Estando donde mi hermano celebrando su reunión familiar por ahí a las once de la noche de ese fatídico 31 de Julio de 1966, por algún radio uno de los invitados cuando de mi hermano y también conservador de “raca mandaca”, soltó la terrible noticia que informaba una cadena radial que anunciaba el accidente de tránsito en el que perdió la vida el Senador Torres Quintero en la carretera central en Ventaquemada.En uno de los vehículos uno de los familiares me traslado a Tunja donde llegamos a la madrugada al Hospital San Rafael, donde toda la familia Torres Quintero y Manuelita su viuda y amigos esperaban la entrega del cadáver del inolvidable Senador y Jefe del Conservatismo.Boyacá y Colombia habían perdido a uno de sus mejores dirigentes del momento y el Partido Conservador quedaba huérfano, su linda familia a la cabeza de su viuda Manuelita quedaba solitaria con sus hijos todavía en formación. Y nosotros sus verdaderos amigos, entristecidos y adoloridos porque se nos fue un gran señor, amigo, compadre y jefe político al que todavía recordamos y añoramos de corazón.¡Sabemos que Dios con su Misericordia infinita lo tiene descansando en paz!---*Periodista.r.useche.r@hotmail.com