Gustavo Álvarez Gardeazábal* | Dejémonos de vainas. Aceptemos que somos un país de cleptómanos.Que somos morbosamente propensos al hurto y como tal hemos inventando y tolerado un régimen de gobierno,la cleptocracia, que permite al presidente de la nación comprar,con plata no suya sino del estado, el voto de los congresistas. Para ello creamos primero los auxilios parlamentarios. Ahora están incluidos, dentro de la jerga disimulante de todos los cleptómanos ,como “ cupos indicativos”.Pero no solamente es el presidente quien con la plata de los contribuyentes consigue domesticar al Congreso y sacar avante sus ideas y pasar a la historia. Así mismo hacen los gobernadores y los alcaldes para conseguir la anhelada gobernabilidad.Y como esos “cupos indicativos” caen desde el Congreso en manos de gobernadores y alcaldes y ministros,pero van con nombre propio y obra definida,el congresista, el diputado o el concejal escogen ,con la astucia de todo cleptómano, al contratista al que se le adjudicará la obra y este a su vez, con una tabla absolutamente verbal hace un presupuesto de trabajo de donde sale, en billetes, sin cheque y sin dejar huella, el porcentaje para que la cleptocracia se pueda seguir sosteniendo.Obviamente en ese presupuesto también van incluidos los porcentajes para las asustadurías, los organismos de control creados por la cleptocracia a fin de hacer creer a incautos como usted que lee esta nota, que la república de Colombia es una democracia y no un régimen con propensión morbosa al hurto.Es esa forma de pensar y de actuar la que hay derrocar. No dejemos aprobar el presupuesto nacional que contiene los “cupos indicativos”.---*Escritor y líder de opinión.@eljodario