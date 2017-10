El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, no solo entrega a las familias en extrema pobreza del país, casas gratis, sino que a través de equipamientos urbanos construye comunidad y calidad de vida para sus habitantes.Con este objetivo, el Ministerio de Vivienda realizó entre ayer y hoy unos talleres participativos donde las familias (principalmente los niños) de las urbanizaciones La Lucila (Turbo), Antonia Santos (Tunja) y La Madrid (Villavicencio), dibujaron y expresaron cómo se imaginan los parques y colegios que el Gobierno Nacional les construirá, con una inversión de 27.508 millones de pesos.“Cada uno de los colegios que ejecutaremos en estas ciudades tendrá una capacidad para 940 alumnos, estamos muy felices porque los alcaldes y la comunidad han demostrado su agradecimiento por estas obras que vamos a desarrollar durante los próximos 12 meses y con esto seguimos demostrando que en este Ministerio no solo se construyen casas, también se teje ciudad”, dijo César Henao, subdirector de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales del Ministerio de Vivienda.Además de los colegios, también se construirán parques recreo deportivos y un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), para 300 niños en la urbanización La Madrid en la ciudad de Villavicencio.“La construcción de estas tres obras de infraestructura mejorarán notablemente las condiciones de vida de los habitantes del sector de la comuna ocho de la capital del Meta”, aseguró el alcalde Wilmar Barbosa.Henao por su parte también agregó que “En Tunja me expresó el Secretario de Educación, que hace más de 25 años no se construía un colegio público en el municipio y que estas iniciativas eran importantes porque los jóvenes son constructores de sueños, y por eso me siento orgulloso de hacer parte de esta estrategia del Gobierno Nacional”.