La Subdirección de Comercio Electrónico del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) realizará dos sesiones de trabajo y reflexión que invitarán a los empresarios del departamento a cambiar su mentalidad frente a la implementación de nuevas tecnologías.Las jornadas se realizarán en Tunja el 1 y 2 de noviembre y se espera contar con la participación de más de 700 empresarios, quienes conocerán los requerimientos y el perfil que deben cumplir sus empresas para ser competitivas en el mundo digital,“Según cifras del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) regional Boyacá, del total de las empresas del departamento, las de tamaño grande solo alcanzan el 0,9%; el 1,30% son medianas; el 12%, pequeñas; y el 86% son microempresas. Este fenómeno demuestra la importancia de capacitar a los empresarios emergentes de Boyacá en nuevas tecnologías para que en el futuro puedan competir hombro a hombro en el nuevo mundo de los negocios”, señaló el Subdirector de Comercio Electrónico de MinTIC, River Gómez.¿Por qué la tecnología permite a los empresarios ser más eficientes en el manejo del dinero?, ¿cómo las herramientas tecnológicas permiten vender más?, ¿cuál es la importancia de incluir soluciones tecnológicas en los procesos de administración?, y ¿por qué la tecnología permite tomar mejores decisiones a los empresarios? Serán los ejes centrales de las jornadas de trabajo, en las que los empresarios del departamento se capacitarán.La Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Mayor de Tunja son las entidades que a nivel departamental apoyan la realización de estas jornadas.Jornada 1: TunjaFecha: 1 de noviembreHora: De 9:00 a.m. a 12 m.Lugar: Teatro Cultural de TunjaDirección: Carrera 10 No 16-32, CentroJornada 2: TunjaFecha: 2 de noviembreHora: De 9:00 a.m. a 12 m.Lugar: Teatro Cultural de TunjaDirección: Carrera 10 No 16-32, Centro