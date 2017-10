Unos 263 millones de niños en el mundo no asisten a la escuela, lo que elevará los niveles de analfabetismo, discriminación y tensiones sociales, advirtió hoy la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación.Koumbou Boly Barry presentó a la Asamblea General de la ONU un informe en el que sostuvo que la discriminación y la exclusión son las principales causas de que esos niños en edad escolar no reciben educación.Señaló que los menores que no van a la escuela a menudo son discriminados debido a circunstancias económicas, geográficas, culturales, lingüísticas o étnicas.“Algunos de ellos son migrantes o refugiados, o han huido de sus hogares, pero permanecen en su país”, explicó.Boly Barry llamó a no permitir que ningún niño sea excluido de la educación por estas razones.Agregó que todos los niños deben tener acceso a un espacio compartido donde aprender, independientemente de sus circunstancias personales.La experta enfatizó el deber de los Estados de garantizar la igualdad de oportunidades educativas y el apoyo que precisan los menores una vez inscritos en la escuela.Boly Barry también urgió a los gobiernos a tomar medidas para incluir a todos los niños en programas de educación y a desarrollar métodos de enseñanza innovadores, así como a recopilar estadísticas precisas que permitan analizar el impacto de la desigualdad en los diferentes estratos sociales.La relatora especial concluyó haciendo hincapié en la necesidad de que todos los niños tengan acceso a la educación para que se puedan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.