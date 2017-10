En juego correspondiente a la fecha 15 de la Liga, Patriotas recibió a Jaguares de Córdoba.Patriotas, que lleva una campaña muy irregular, no logró conseguir una victoria en casa, que se le fue en los minutos finales del juego.El visitante empezó ganado con anotación, por la vía del penal, de Pablo Rojas a los 19'.Apenas 4 minutos después Patriotas consiguió el empate, cuando un potente remate desde fuera del área de Carlos Mosquera se encajó para poner el 1-1.Los locales se fueron adelante en el marcador a los 40', cuando Larry Angulo anotó con remate de media distancia para poner el 2-1 parcial.Tras el descanso Jaguares salió a buscar la igualdad, mientras que Patriotas intentó cerrar el juego y mantener la ventaja.Pero no le alcanzó al local y las arremetidas de Jaguares permitieron que a los 86' Darwin López marcara el 2-2 definitivo.Con este empate Patriotas llegó a 14 puntos y ocupa la casilla 18, siendo este semestre uno de los peores que ha tenido el equipo desde que logró el ascenso. Por su parte Jaguares llegó a 20 unidades y es parcialmente séptimo en la tabla.En la próxima fecha, el 24 de octubre, Patriotas visitará al América de Cali; será un duelo de equipos necesitados, los rojos de Cali por no irse al descenso y los de Tunja por intentar recuperar el terreno perdido en la tabla.