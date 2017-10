El Fondo Adaptación sigue presentado serias deficiencias en materia de ejecución presupuestal, continua haciendo uso ineficiente de los recursos a su cargo e incumpliendo las metas de los macroproyectos que maneja y los tiempos de ejecución de las obras, reveló una auditoría integral que realizó a esta entidad la Contraloría General de la República.El informe, realizado por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, evidencia que el Fondo presenta debilidades en los temas de planeación, ejecución presupuestal y contractual, que han generado suspensiones y prórrogas.Tal situación ha traído como consecuencia demora en el cumplimiento a satisfacción de la población objeto de la misión del Fondo y, además, ha quebrantado el objeto esencial para el cual fue creada esta entidad:El Fondo Adaptación fue creado como un mecanismo extraordinario, entre otros, para una expedita ejecución presupuestal y contractual que permitiera poner al servicio de la comunidad en corto tiempo las obras requeridas para mitigar las consecuencias de los fenómenos naturales.El Fondo Adaptación cuenta con una asignación de $9.3 billones para financiar el desarrollo de su misión, definidos a través del Documento CONPES 3776 de 2013, con un horizonte de inversión comprendido entre 2011 y 2018.Sin embargo, a 31 de diciembre de 2016 no había ejecutado $1,52 billones, equivalentes al 31,26% de los $4.87 billones que le fueron apropiados para el período 2011-2016.Al cierre de 2016, los recursos no ejecutados por el Fondo Adaptación se encontraban en diferentes mecanismos de administración (Sistema de Cuenta única Nacional – Patrimonios Autónomos), sin cumplir la finalidad para la cual fueron autorizados.Desde 2014, el Fondo ha venido constituyendo reservas presupuestales por el 100% de lo apropiado para gastos de inversión, convirtiendo esta figura en un mecanismo ordinario de ejecución, que contraviene el espíritu del legislador, para él cual fue creado.Por otra parte, el esquema de financiación del Fondo se encuentra definido hasta 2018. Sin embargo este ha reprogramado algunas metas para las vigencias 2019 y 2020, en macroproyectos como Canal del Dique, Jarillón de Cali y el Sector Educación,El uso ineficiente de los recursos afecta la distribución de los mismos, en los diferentes sectores que demandan atención por parte del Gobierno Nacional, toda vez que al no invertirlos en las anualidades respectivas y reteniéndolos presupuestalmente, limita su redistribución con destino a la atención de necesidades en otros componentes del Plan Nacional de Desarrollo.Los proyectos formulados para desarrollar el objetivo misional del Fondo no se han llevado a cabo en términos de eficiencia y oportunidad por cuanto los tiempos establecidos en la ejecución de diseños y obras no se han cumplido.Producto de esta auditoría al Fondo Adaptación, la Contraloría General de la República estableció 49 hallazgo administrativos, de los cuales 27 tienen presunta incidencia disciplinaria, 2 fiscal y otros 2 se trasladarán para indagación preliminar.