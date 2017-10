Los expediendtes descalsificados del homidicio de John F. Kennedy, dan nuevas luces sobre la posible presencia de Adolf Hitler en la ciudad de Tunja.Se trata de un cable enviado por el agente de la CIA en Caracas en 1955, David Brixnor, en que da cuenta de que Hitler estaba vivo y adjuntaba la foto en que se ve a un hombre con un aspecto físico similar al del líder nazi.Según el reporte del agente de la CIA, Hitler adoptó el nombre de Adolfo Schrittelmayor, con el que se habría movido en Colombia.El informe fue enviado el 3 de octubre de 1955 con el nombre de documento HVCA-2592. Aunque el documento ya se conocía (Excelsio lo publicó en 2014: Gobierno de Colombia pudo saber de la presencia de Hitler en Tunja ), lo que no se conocía era la fotografía.La foto sería de 1954, época en que en Tunja se consolidó una pequeña comunidad alemana.En la foto, junto al supuesto Führer aparece Phillip Citroen, un ex miembro de las SS, la temida fuerza de represión del régimen nazi.La CIA, por la información pública, nunca logró comprobar este reporte, ni determinar si en realidad el líder nazi estuvo o no en Colombia u otro país de latinoamérica.