La capital colombiana será reconocida como una de las ciudades latinoamericanas dotadas con la mejor infraestructura para la realización de encuentros internacionales y como una de las más atractivas para la industria del turismo de negocios y eventos con Ágora Centro Internacional de Convenciones de Bogotá.Esta iniciativa ha sido posible gracias a la visión estratégica de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, que con su filial Corferias, y el Gobierno Nacional (a través del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR) entregarán a la ciudad este moderno complejo para grandes eventos y que abrirá sus puertas para la Cumbre Mundial de Jóvenes Líderes, One Young World, que se realizará entre el 4 y el 7 de octubre.El Centro de Convenciones tiene un área de 64.883 m2 distribuidos en cinco plantas, un salón principal de 3.100 m2 con capacidad para 4.000 asistentes, así como otros 10 salones que pueden dividirse en 18 espacios para reuniones de entre 100 y 2.000 personas.Entre otras facilidades para los asistentes, Ágora cuenta 1.055 parqueaderos, 19 ascensores, 12 escaleras eléctricas, cuatro cocinas, tres zonas de registro independientes, cuatro zonas VIP, tres terrazas y cuatro zonas de lobby distribuidas en todo el edificio.Mónica de Greiff, presidente Ejecutiva de la Cámara, explicó que el edificio tiene las más altas especificaciones en materia de eventos y de ahí que el primer evento que se realizará en el lugar será OYW, reunión a la que asistirán más de 1.300 jóvenes de 196 países y que ha sido catalogado como el segundo encuentro internacional más importante en llegar a Latinoamérica después de los Juegos Olímpicos.“Ágora es un regalo de los empresarios a Bogotá, pero sobre todo es una obra que nos permite avanzar en la estrategia de mercadeo de ciudad con la que buscamos posicionarnos como un epicentro internacional para los eventos y atraer más negocios para nuestra economía”, dijo la Presidente de la Cámara, quien destacó además el impacto de estos encuentros en la dinámica empresarial local.María Lorena Gutiérrez, Ministra de Comercio Industria y Turismo afirmó que “La apertura de Ágora es una gran noticia para el sector turístico. El turismo de reuniones y convenciones representa el 27% de los ingresos totales de esta industria en el país, contribuye a la diversificación de productos turísticos y a fortalecer la confianza de los inversionistas en el sector”.La llegada de este tipo de eventos impulsa la dinámica de al menos 11 sectores de la economía local, en especial de actividades como transporte, turismo, gastronomía, hotelería, servicios empresariales, comercio y telecomunicaciones, entre otros.Según cálculos de la Cámara, el aporte económico derivado de las actividades que se realicen en Ágora podría estar cerca al 1% del Producto Interno Bruto de la ciudad en su cuarto año de funcionamiento.Pero para lograr este objetivo la Cámara se ha planteado como meta alojar en Ágora en promedio 212 eventos al año, de los cuales se espera que 20 sean cuantificables dentro del ranking que hace la International Congress and Convention Association (ICCA), entidad que mide y destaca los avances que logran las ciudades en materia de organización de eventos.“Bogotá y sus empresarios estamos en capacidad de competir con grandes destinos como París, Chicago o Barcelona, pero para tener éxito en este objetivo debemos seguir en el camino de ser más competitivos como anfitriones y generar un mayor valor agregado, no solo con infraestructura sino además con la calidad de los servicios que ofrecemos”, señaló Mónica de Greiff.La presidente de la Cámara recordó que gracias al esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio y del Buró de Convenciones, Bogotá fue la primera ciudad latinoamericana en ingresar a la red Best Cities Global Alliance, un grupo de 12 metrópolis como Berlín, Dubái, Tokio o Melbourne, que comparten buenas prácticas en materia de realización de eventos y se brindan apoyo mutuo para atraer grandes congresos mundiales.Luego de adelantar un análisis profundo de la vocación productiva de esta región, la Cámara identificó que la actividad turística de negocios es una de las de mayor potencial de desarrollo en Bogotá y Cundinamarca.La denominada Estrategia de Especialización Inteligente, un análisis de las fortalezas empresariales de la región capital, ha permitido alinear los esfuerzos de las entidades públicas y privadas en favor de la competitividad y la innovación local.De esta estrategia hoy son parte fundamental las 16 iniciativas de cluster que también lidera la Cámara, de las cuales varias están vinculadas directamente a la industria de eventos, servicios empresariales, cultura y turismo.Se espera que a través del desarrollo de la industria de eventos y turismo de negocios que se genere a partir de la apertura de Ágora, los sectores empresariales relacionados con esta actividad puedan identificar nuevas oportunidades de negocio y un mejor entorno para su crecimiento.Desde su fase de construcción Ágora ha sido un dinamizador de la economía de Bogotá y Cundinamarca, principalmente por la magnitud del proyecto, sus exigentes características de diseño y por la alta demanda de materiales que la edificación ha generado.Las cifras que rodean el proyecto dan una idea de su tamaño y de su impacto en la economía local, incluso en su fase de construcción:COP $360.000 millones fue el costo del proyecto.134.552 m3 de tierra fueron excavados para realizar la obra.59.558 m3 de concreto se emplearon en toda la edificación.4.122 toneladas de acero se usarán en total para Ágora.437 kilómetros de cable en total fueron instalados para las redes eléctricas, fibra óptica, internet y telefonía.16.470 m2 de vidrio componen la fachada exterior de Ágora.95.500 m3 por hora de aire recirculan los sistemas de ventilación natural del edificio.56 m3 de lluvia filtrada y almacenada es la capacidad del sistema de aprovechamiento de aguas del edificio. El líquido se emplea en los sanitarios del Centro de Convenciones.