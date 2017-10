Foto: Fifa

Se disputó la jornada final de la eliminatoria al Mundial de la Fifa Rusia 2018, en la que Uruguay, Colombia y Argentina lograron sellar su cupo a Rusia para acompaña a Brasil, que ya estaba previamente clasificado.Perú recibió a Colombia en un juego cerrado y disputado, en que los locales no lograron superar el planteamiento de Pekerman. Colombia no la tuvo fácil pero logró abrir el marcador con anotación de James Rodríguez (56'), empató Perú con gol de Paolo Guerrero (74'). Perú se quedó con el cupo al repechaje.Paraguay necesitaba una victoria para asegurar un cupo, pero Venezuela no se la puso fácil, al punto que logró vencerlo con anotación de contragolpe de Yangel Herrera (84').Brasil recibió a Chile y apenas en el segundo tiempo logró desenredar el juego y marcar con anotaciones de Paulinho (55') y Gabriel Jesús (57' y 92'), para dejar como líder absoluto de la eliminatoria a Brasil y eliminado a Chile.Ecuador sorprendió a Argentina con un "gol de camerino" que anotó Romario Ibarra (40 segundos), pero Messi logró la igualdad (11') y puso a ganar al local (18'), amplió (62').Uruguay recibió a Bolivia, empezó ganando el visitante con anotación de pena máxima anotada por Gaston Silva (24'), empató para el local Martín Cáceres (39') y amplió Edinson Cavani (42'). En la segunda parte Suárez logró el tercero (60'), repitió Suárez (76') y Bolivia descontó con autogol de Diego Godin (79').