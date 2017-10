Con esta victoria América llegó a 23 puntos y ocupa la octava casilla de la tabla, mientras que Patriotas con 14 puntos es 19.





América recibió a Patriotas, en juego por la fecha 16 de la Liga; un partido intenso en que los locales estaban obligados a ganar para evitar el descenso.Desde el arranque del juego Patriotas salió a aprovechar la ansiedad de América y llegó con frecuencia al arco de Bejarano.Pero América también llegó con peligro al arco de Villete; sin embargo fueron los de Boyacá los que abrieron el marcador a los 15', anotación de Danilo Arboleda quien cabeceó sin marca, un cobro de tiro libre, para derrotar a la defensa escarlata.Tras el gol, América fue un manojo de nervios y no logró recuperar su poder ofensivo, mientras que Patriotas se conformaba con el manejo en la mitad del campo y buscando el contragolpe.Las llegadas de América carecieron de peligro, hasta el minuto 45' cuando el juez sentenció una pena máxima en favor del local. El cobro estuvo a cargo de Cristian Martínez Borja quien anotó, a los 45+3', el 1-1 antes de irse al descanso.Tras el descanso América salió a buscar el área de Patriotas y apenas a los 47' anotó el 2-1, con anotación de Olmes García, quien pateó desde el borde el área para sorprender a la visita y poner a ganar al local.Patriotas no bajó los brazos y buscó el arco de Bejarano, llevando peligro al área americana; pero no tuvo efectividad para convertir las oportunidades en goles.El que sí aprovechó fue América, que a los 52' anotó el tercero cuando Olmes García repitió, esta vez con un potente remate de cabeza que dejó sin posibilidades al guardameta Villete.El local también bajó el ritmo, aunque tuvo opción de aumentar, que no liquidó. Patriotas realizó cambios que le permitieron frenar a América y llegar al descuento con anotación de Jesús David Murillo a los 90+3, para cerrar el partido y poner el 3-2 definitivo.En la próxima fecha, el 27 de octubre, Patriotas recibirá a Alianza Petrolera; mientras que el 28 de octubre América visitará al Deportivo Cali.