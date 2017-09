Gustavo Álvarez Gardeazábal | El presidente Santos ha dado la demostración más fehaciente de cual es su temperamento, el que todos los colombianos aprendimos a valorar desde hace rato.Nos anunció en rueda de prensa nacional,por todos los medios de comunicación posible que “El clan del golfo” quería dialogar y someterse a la justicia. Inmediatamente después, nos colgaron en redes y televisores los dos videos del señor Úsuga, uno al gobierno y otro al papa Francisco, hablando de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están en disposición de unirse al clima de paz que se ha logrado en el país.El señor presidente de la república debió haber visto antes que nosotros los videos y debió haber oído claramente que el señor Úsuga no se refiere en ningún momento al “Clan del golfo” sino que ofrece el diálogo y la paz de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿ Por cual razón la prueba reina de la oferta de paz habla de un grupo y el presidente Santos nos habla de otro?Nos asaltan varias respuestas. La primera es que el presidente no fue informado de los videos y que actuó por las noticias que le pasaron la Policía y los jefes de la operación Agamenón, donde le cambiaron el nombre a los gaitanistas.La segunda, que el presidente Santos cree que los colombianos le seguimos creyendo así los videos hablen de otra agrupación.Y la tercera, que con ese pretexto sibilinamente santanderista de jugar al cambio de nombres, le pueden sacar ventajas a una opción de paz, retardando el inicio de las negociaciones hasta cuando el presidente sancione la ley que repite que en Colombia no puede haber grupos paramilitares y entonces no se puedan sentar a conversar.---*Escritor y líder de opinión.@eljodario