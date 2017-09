Foto: Fifa

En Barranquilla, Colombia recibió a Brasil en juego de la jornada 16 de la eliminatoria al Mundial de la Fifa 2018; en un disputado juego los dos seleccionados se repartieron los puntos.Desde el inicio del juego Colombia quiso buscar el arco brasilero, con manejo y control de la pelota. Brasil no lograba llegar con claridad. El juego se hizo difícil para los dos equipos, con control total en el medio campo, aunque los dos seleccionados lograron generar opciones claras de gol, que no lograron liquidar.En el cierre de la primera parte Brasil logró la ventaja con un golazo de media distancia, a los 45+1 Neymar se la sirvió al Willian quien remató de primera para derrotar a Ospina que voló sin lograr llegar a ese potente remate.Tras el descanso Brasil salió a darle manejo a la ventaja, mientras que Colombia no tuvo la claridad y el dominio del primer tiempo. sin embargo valió más el impulso y el pundonor, lo que permitió que, a un pase de Arias, el tigre Falcao García anotara un golazo para poner el 1-1 (56').El gol revivió a Colombia, que se volvió a posicionar en el dominio del juego, lo que permitió llegar con peligro, incluso con un remate de James que se estrelló en el lateral. Brasil no se conformaba tampoco con el empate y siguió buscando el arco de Ospina, con serias opciones de gol.