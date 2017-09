La segunda parte de la tercera temporada de “Fear the Walking Dead” se estrena con dos episodios seguidos el domingo 10 de septiembre a las 10:00 pm (hora Colombia).La segunda parte de la temporada tiene ocho episodios. El segundo drama más visto por televisión en Estados Unidos, “Fear The Walking Dead”, cuenta con la producción ejecutiva de Dave Erickson, Dave Erickson, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero y David Alpert y la producción de AMC Studios.En la segunda parte de la tercera temporada de “Fear The Walking Dead”, la familia Clark y la familia Otto pactan una tregua con el clan de Nation. Antiguos enemigos deben unirse para sobrevivir. Aumenta la tensión en Broke Jaw Ranch mientras desaparece la milicia, escasean los recursos y los muertos se acercan. La presa Gonzalez, fuente de vida es lo más preciado del sur.En Los nuevos episodios de “Fear The Walking Dead”, Strand ha tocado fondo y para resurgir, necesita un socio para poder adueñarse de la única divisa que queda en el mundo. Mientras tanto, Daniel se convierte nuevamente en soldado y se dedica a servir a Lola en la presa, aunque no ha renunciado al fantasma de Ofelia.“Fear the Walking Dead” está protagonizada por Kim Dickens como Madison, Cliff Curtis en el papel de Travis, Frank Dillane como Nick, Alycia Debnam-Carey como Alicia, Mercedes Mason como Ofelia, Colman Domingo en el papel de Strand, Lisandra Tena como Lola Guerrero y Rubén Blades, quien interpreta el personaje de Daniel Salazar en esta interesante serie dramática.Dayton Callie, Daniel Sharman y Sam Underwood también participan en la tercera temporada de “Fear the Walking Dead”. Ellos representan a la familia Otto, fundadores de un grupo de sobrevivientes que se prepararon para la caída de la democracia pero no que anticiparon el ascenso de los muertos.“Fear the Walking Dead” regresa a Colombia con capítulos de estreno este domingo 10 de septiembre a las 10:00 pm por la señal de AMC.