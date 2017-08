Los accionistas de Reficar, entre ellos la Nación, están siendo afectados por un margen de ganancia operacional negativo, mientras la operación de la empresa dista mucho de las proyecciones presupuestadas inicialmente y lo que se tiene es una pérdida del -32%.Además de lo anterior la refinería se encuentra por fuera de los estándares promedio de la industria.A todo este panorama detectado por la Contraloría General de la República se suman hallazgos contables como sobrestimaciones en el activo por $2.989millones y la no provisión de contingencias como la derivada del proceso arbitral en curso en contra de CBI y la demanda que interpuso a su vez esta empresa.Y de otro lado, la Contraloría encontró la existencia de una gestión fiscal antieconómica por $2.464 millones en la compra y venta de crudo referencia Doba a la empresa Chevron Products Company.Un análisis detallado a la rentabilidad sobre el patrimonio de Reficar para el año 2016, muestra que se está generando un detrimento al valor del capital delos accionistas, entre ellos la Nación.Como se observa en la gráfica, la eficiencia para generar ventas con las inversiones realizadas en Reficar es del 26%, sin embargo el margen de ganancia operacional es negativo debido a las pérdidas operacionales ($-2.06billones) que se obtuvieron al cierre de 2016.El resultado de la operación de Reficar dista mucho de las proyecciones inicialmente presupuestadas, es así como se esperaba un margen operacional para el primer año (2016) del 14%, sin embargo el resultado obtenido muestra un pérdida del -32%.El costo de operación de la planta fue en un 31% mayora los ingresos obtenidos, donde el costo asociado a la compra de crudos importados (3.6 billones) representa el 42% de lo pagado.Estos resultados operacionales representan una pérdida de valor a los aportes realizados por Ecopetrol y Andean Chemical.De otro lado, un análisis al margen de refinación de la empresa para el 2016 muestra que se obtuvo una ganancia promedio de 5.4 USD/barril mientras que el margen promedio de la industria para el mismo periodo fue de 11.8USD/barril y el esperado, según las proyecciones financieras en la estructuración del proyecto, era de 14.5 USD/barril.Estos resultados obtenidos se originan principalmente por una menor producción frente a los volúmenes esperados, la mayor compra de crudos importados y menor compra de crudos nacionales, lo cual significa que la refinería debe utilizar más crudo importado, a un mayor precio, para que sepueda refinar. Se puede concluir entonces que la refinería no está cumpliendo con las metas iniciales y se encuentra por fuera de los estándares promedio de laindustria.Otros he