El ex funcionario de la Administración Santos era el Ministro de Transporte durante la entrega del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol.La Procuraduría General de la Nación en desarrollo de las investigaciones que adelanta en el caso Odebrecht, y los hechos relacionados con presuntas irregularidades en la adición al contrato de concesión No. 01 de 2010 Concesionaria Ruta del Sol tramo Ocaña-Gamarra, abrió investigación disciplinaria contra el ex Ministro de Transporte, Miguel Peñalosa.El pasado 23 de febrero la Procuraduría revocó el auto de archivo a favor de Peñalosa, a quien se investigaba por la adjudicación irregular de la Ruta del Sol, en su condición de Consejero para las Regiones.El despacho del Procurador General investiga sobre probables sumas de dinero entregadas al entonces ministro Peñalosa por parte de la firma Odebrecht, para la adición del contrato de concesión, por lo que se investigará un posible enriquecimiento patrimonial injustificado.El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de las conductas y las circunstancias de las mismas, así como la responsabilidad disciplinaria del investigado.Una vez sea evaluado todo el material probatorio se determinará la procedencia o no de formular cargos.