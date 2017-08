Dario Álvarez Morantes* | Contrario a lo que el gobierno expresa en su ideología presuntamente a favor del pueblo, el populismo se manifiesta claramente como un simple discurso desgastado, que solo se justifica como una estrategia política basada en el sofisma del proceso de paz.Proyecto con el que todos estamos de acuerdo en sus objetivos, pero no en sus actividades, metas, procedimientos y concesiones para lograrlos, lo que ya se empieza a justificar con los indicadores a la fecha.Si bien, es innegable que se han reducido las víctimas del secuestro, la extorsión, las minas anti personas, las tomas a poblaciones y las muertes selectivas, no se puede ocultar que las zonas antes ocupadas por las Farc ahora son territorios con influencia de otros grupos al margen de la ley y los mismos disidentes, han crecido las áreas de cultivo de coca, se ha incrementado la tala ilegal y el detrimento a los recurso naturales y al medio ambiente, la tierra despojada no ha sido devuelta a su propietarios y menos a los agricultores.La ONU afirma haber recibido hasta finales de junio de 2017, un total de 7.132 armas, ni la mitad de la dotación de los 17.500 guerrilleros que reconoce el gobierno serían parte de las Farc, y si a eso se le suma que no entregaron las mejores, este proceso no es nada halagüeño.Además no se puede negar que la desaceleración de la economía en gran parte depende de las nefastas consecuencias de la amañada reforma tributaria, y las pésimas decisiones económicas, que ha llevado a la quiebra a miles de colombianos y empresas nacionales con el agravante del contrabando y la competencia desleal de multinacionales favorecidas por los pésimos tratados de libre comercio.Se dispara el desempleo pero las cifras acomodadas tratan de mostrar otra realidad, suben los combustibles y todos los artículos de consumo familiar, crece la inequidad, pero descaradamente se afirma que se está apoyando a la población, continúa la desmedida corrupción, pero a los pocos culpables que se puedan judicializar, se les continúa ofreciendo el beneficio de casa por cárcel o prisiones especiales con privilegios de dignos residentes, crece como nunca la delincuencia común, pero eso se cataloga como una situación casi normal y sin relevancia que en muchas situaciones hacen parte de casos aislados, que no merecen ni castigo para no congestionar los centros carcelarios, se recorta la inversión social, la salud está en crisis total, la educación tiene que acudir a paros para garantizar su operatividad, los campesinos desestimulados, continuamos trabajando a pérdida, viendo cómo se prefieren los productos importados amparados en previos contingentes pactados en contra de la producción nacional. Sin embargo el populismo claro avanza y el engaño descarado a la gente no da tregua.Con todo lo anterior hay que mostrar una imagen positiva en el exterior, así la solución de los problemas internos tengan que irse aplazando. Tanto que para colmo de males nuestro presidente ahora bajo la aureola de Nobel de paz, promete apoyos y oportunidades para nuestros vecinos venezolanos, que si bien están viviendo una grave situación, no podemos asumir esas responsabilidades de un gobierno anarquista que nos ultraja y nos desprecia, apoyemos a los colombianos que vivían en ese país, pero no carguemos con el problema de miles de desplazados, mientras no hemos sido capaces de solucionar los problemas de los nuestros.De modo que al presidente Juan Manuel Santos en su último año de gobierno solo me resta recomendarle esta frase de Jules Renard: "De vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes".---*Dirigente gremial.