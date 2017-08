Gustavo Álvarez Gardeazábal* | La paz no se mantiene con mentiras y mucho menos con incumplimientos. Cuando se negoció y se firmó en La Habana se comprometieron las partes a unas y otras cosas.Hasta ahora parecía que quien más tenía que cumplir entre el estado y la guerrilla era el primero. Eso lo han aprovechado los amigos de la guerra para poner lupa sobre aquello que están cumpliendo o no las Farc y minimizar los evidentes incumplimientos del gobierno.Pero esta semana resultó que se nos había olvidado uno de los más grandes compromisos con los que se propuso ,presentó y consiguió el pacto de Paz. El que hizo Santos y repitieron en coro todos los amigos de la paz. Que con el final de la guerra dejarían de destinarse los miles de millones de pesos, los billones que por años se han venido gastando en la guerra, para dedicarlos al gran cambio de un país en paz.Y cuando el ministro de Hacienda, el fátidico doctor Cárdenas, presentó el presupuesto de la nación para el año entrante no le dio vergüenza ni a él ni al premio nobel,que les puedan gritar “mentirosos”. En ese presupuesto, el Ministerio de Defensa obtiene un 8.2% más de lo que le aprobaron para este año 2017 y que corresponde a la bobadita de 32. 4 billones de pesos.La paz de La Habana no sirvió para disminuir el presupuesto de la guerra sino para aumentarlo. La plata para desarrollar el país que estrena la paz no hay entonces de donde sacarla.Y, lo que es peor,el gobierno de premio Nobel y su ministro Cárdenas ha engañado al país entero con el repetido compromiso de que terminada la guerra dejaría de gastarse en soldados y armamentos. Está tendido el tapete rojo para que desfile como triunfador el candidato de la guerra y tenga con qué volverla a empezarla.---*Escritor y líder de opinión.@eljodario