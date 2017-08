Daniel Quintero Trujillo* | El libro titulado "El Llano del Tabacal", publicado por la Editorial El libro Total de Bucaramanga, es una travesía por las huellas de un pueblo ubicado en la montaña, se ha escrito como una crónica novelada que relata acontecimientos vividos por sus pobladores desde la fundación, el 5 de Noviembre de 1829 hasta la década de los 80. Con ella se ha querido recordar a sus fundadores que no ahorraron esfuerzos para construir en las ariscas montañas un pueblo promisorio.Siempre se pregunta a un escritor los motivos que lo impulsaron a escribir el libro y en mi caso la respuesta surge de los sentimientos de afecto y pertenencia con el pueblo donde nací un primero de enero de 1947, crecí y realice mis estudios de primaria y secundaria ,aspectos fundamentales en el proceso de convertirme en persona.Siempre utilizo el nombre del Llano de Tabacal para referirme a Convención, una población enclavada en la cordillera oriental, con olor a caña y café, que genera bellos recuerdos y sentimientos de gratitud para con los antiguos pobladores que transitaron por los caminos veredales creando historias y dejando huellas de progreso, para seguir transformando el municipio, hoy cuna de grandes hombres: Presidentes, líderes políticos, educadores, artistas, poetas, escritores, profesionales de todas las áreas, comerciantes y familias grandes, todos soñadores de una Convención que irradie ideas de progreso para una nueva Colombia.La obra comienza con un relato escrito en un lenguaje sencillo, sobre la historia de la fundación en los los tiempos de la independencia, cuando un grupo de personas pertenecientes al Partido de la Sangre o cantón regional se establecieron en las montañas de la Serranía del Catatumbo, tenían como guía espiritual al obispo de Santa Marta monseñor José María Estévez Ruiz de Cote, quien en una visita pastoral, con propósitos de evangelización, arribo a asas montañas, encontrándose con un grupo de pobladores que habitaban en casas de bahareque, con techos de paja cercano a un llano donde sembraban tabaco para elaborar los cigarros que consumían con frecuencia para evitar así la picadura de mosquitos y amortiguar el frío de las noches que caracterizaba la montaña, razón por el cual lo denominaban el Llano del Tabacal.En sus 200 páginas, haga una reflexión de como los habitantes trazaron las calles desmontando la montaña y utilizando la geometría del artesano que poco a poco consolidaron las vías de comunicación con la plaza principal, la iglesia y vecindario ; calles que como todos los pueblos de Colombia eran inicialmente caminos de herradura y que posteriormente se utilizó el empedrado para poder transitar en las temporadas de invierno y a medida que el tiempo transcurría sus habitantes cementaron las calles, siguiendo el modelo de los patios de para secar el café, ante la indiferencia de la compañía petrolera Norteamericana que se había establecido en la región y que por más de 40 años exploto el petróleo luego se retiró sin haber pavimentado siquiera una sola calle, quedando como símbolo de la explotación petrolera desangrando la tierra, mientras la población empobrecía sin que existiera una responsabilidad social empresarial.En este escrito creativo se hace también una descripción de la geografía urbana, sus festividades ,costumbres de los habitantes, reflexiones sobre la vivienda rural ,enfatizando en la necesidad de rescatar la arquitectura campesina que con esfuerzo y sin de recursos del estado han dado belleza a la geografía nacional, las prácticas educativas de la época caracterizada por una pedagogía tradicional, donde imperaba la memorización y se resalta ,además, la educación rural encaminada a contribuir a la educación de los hijos de campesinos y a la alfabetización del sector rural dedicados al cultivo de la caña de azúcar, el plátano y café como fuentes de subsistencia.Además, de autor de este libro he trabajado como docente universitario en el área de la psicopedagogía en la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,con sede en la ciudad de Tunja, institución donde publique varios libros sobre temas pedagógicos, desempeñando el cargo de Decano de la Facultad de Educación ,miembro del Consejo Superior y de 1996 al 2005 participe en el proceso de reestructuración y acreditación de las Escuelas Normsles Superiores de Colombia como miembro del Consejo de acreditación de esas instituciones.El Llano del Tabacal pretende estimular el sentido de identidad regional con el propósito que sus habitantes en unión con las autoridades locales busquen soluciones a sus necesidades psicosociales que les permita disfrutar de calidad de vida,desarrollo armónico sostenible y una verdadera paz con justicia social.Quienes deseen leer este libro, lo podrán adquirir en las instalaciones del libro Total calle 35 No 9-81 de Bucaramanga, o en la plataforma virtual www.ellibrototal.com y al final sacaran como conclusión que todos llevamos en el recuerdo el pueblo donde nacimos y desde la otra orilla del tiempo se sigue añorando volver por sus caminos y montañas para deleitarse de la historia,su gente y sus paisajes.---*Educador y Escritor.Danielquintero47@gmail.com