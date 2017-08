El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial conminó hoy al gobierno de Estados Unidos, al igual que a los políticos de más alto nivel, a condenar y rechazar el discurso del odio y los crímenes racistas ocurridos recientemente en la localidad de Charlottesville, que dejaron a una persona muerta.El Comité actuó bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente que se encarga de vigilar la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.Los integrantes del grupo expresaron “alarma” por las manifestaciones de grupos racistas donde se corean consignas xenófobas, se elogia a los neonazis y al Ku Klux Klan, se promueve la supremacía blanca y se insta a la discriminación racial y el odio.La presidenta del Comité, Anastasia Crickley, subrayó su rechazo a esas acciones.“Si no condenamos estos actos, al nivel más alto posible, existe la posibilidad de que otras personas se piensen son apropiados y que, aunque no se apruebe su comportamiento, por lo menos no será rechazado”, indicó.Los expertos en derechos humanos pidieron la apertura de una investigación penal al individuo que arrolló con un coche a Heather Heyer, fallecida durante los eventos sucedidos el pasado 12 de agosto en Charlottesville, en el estado de Virginia.Además, pidieron a las autoridades estadounidenses que se comprometan a tomar medidas específicas que aborden las causas profundas del aumento de las movilizaciones racistas.