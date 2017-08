Por fallas en la prestación del servicio de aseo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), impuso una multa por $1.060.837.046 al Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P., que opera el Relleno Sanitario Doña Juana en Bogotá.Según la Resolución 20174400138665 de agosto 10 de 2017, la multa se impuso por fallas en la disposición final de los residuos en el relleno sanitario, particularmente porque CGR Doña Juana no realizó una cobertura adecuada de la masa de residuos desplazada por el derrumbe presentado en octubre de 2015, lo que produjo presencia de vectores (insectos y otras plagas).“Entre octubre de 2015 y junio de 2016, se evidenció que hubo zonas del relleno en las que se presentaba exposición de residuos sin cobertura, especialmente en el área afectada por el deslizamiento ocurrido el 2 de octubre de 2015 y el área de contingencia a la que se desplazó la masa”, indica la resolución. La multa también se impuso porque hubo deficiencias en el manejo y tratamiento de lixiviados o líquidos de la basura, al no contar con sistemas de drenaje.“Las irregularidades detectadas en la administración de Doña Juana tienen un evidente impacto ambiental, al punto que pueden poner en riesgo la salud de los habitantes de urbanizaciones aledañas al relleno. La Superintendencia de Servicios Públicos no puede permitir esta clase de fallas en la prestación del servicio de disposición final de basuras”, indicó el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza.El Superintendente advirtió que la Superservicios ha fortalecido la inspección y vigilancia del relleno Doña Juana con visitas técnicas recurrentes y, más recientemente, con la utilización de drones que permiten verificar y precisar con mayor efectividad el volumen de los residuos sólidos, la capacidad remanente, el uso adecuado de zonas clausuradas y el estado de las vías en ese relleno. Estos mismos métodos de supervisión se han empezado a implementar en otros rellenos sanitarios alrededor del país.Frente a la resolución expedida por el despacho del Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, procede el recurso de reposición.