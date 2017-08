El servicio de Urgencias del Hospital Regional de Sogamoso está comprometiendo su servicio por los problemas de contratación del personal médico.Según informó la Personería de Sogamoso, el problema radica, que en un comienzo la empresa temporal contratante, quien ganó la convocatoria pública, ofrecía un salario de dos millones setecientos mil pesos al personal médico, y los profesionales exigían que su ingreso básico se mantuviera en dos millones novecientos y que fueran contratados los 30 galenos que son necesarios para presentar el servicio.Luego de una larga negociación las directivas del Hospital accedieron a conseguir los recursos necesarios para cumplir con las peticiones primordiales y así sostener el salario que exigen los profesionales.Pero el personal no se presentó a laboral, aduciendo no querer ser contratados por dicha temporal, al sentir que sus derechos fueron vulnerados. Por esta razón fue publicado un documento denominado “Acuerdo Laboral” donde se hacen cinco exigencias, a las cuales los administrativos del Hospital no accedieron, pues el tipo de vinculación contractual que tienen los profesionales no permite realizar este tipo de acuerdos.Al final de la reunión se llega a la decisión que se mantiene la misma empresa contratante y los médicos que deseen, serán vinculados por dicha empresa, de lo contrario se ubicarán nuevos profesionales para el servicio.Según lo afirmado por la administración del Hospital, la contratación no ha sido fácil pues una red social denominada “Dignidad Médica” apela a la solidaridad del gremio para que nadie se presente ni acepte trabajar en el ente hospitalario.Se informa a la comunidad que el servicio de urgencias se está prestando de manera limitada pero continua y los demás servicios se prestan en completa normalidad.