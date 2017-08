Los "ex narcoterroristas" de las Farc, que ahora son "doctores" y próximamente "políticos", se burlan del país y sus víctimas entregando un listado de bienes que no corresponde a la verdad.Los "ex criminales de lesa humanidad", indultados por la benevolencia del magnánimo Nobel de Paz 2016, creen que con trapeadores y baldíos del Estado van a reparar los daños que le causaron a millones de colombianos. Todo ante la mirada complaciente de un presidente arrodillado a sus caprichos.Las denuncias del Fiscal Néstor Humberto Martínez están causando tanto ruido en incomodidad en el "santismo" y el descaro de los "doctores ex criminales" es tanto, que al Gobierno le está tocando reconocer que todo esto es una burla.La impunidad que Santos le garantizó a las Farc está permitiendo que que se burlen del país, mientras sus inmensas fortunas del narcotráfico siguen creciendo y sus vínculos con los carteles narcotraficantes no han sido develados.El cuento de que las Farc son como el Papa, unos pobres franciscanos sin recursos (de pobre el Vaticano no tiene nada), no se lo cree nadie.Colombia sigue comiendo cuenticos de paz, mientras el mayor lavado de activos en la historia de este país está ocurriendo delante de sus narices. No debería extrañarnos nada de esto en un país que lleva 7 años entregado al narcotráfico.