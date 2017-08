La captura del senador Bernardo Miguel Elías, el mayor elector del partido de La U y quien aseguró la reelección de Juan Manuel Santos, marcaría el punto más bajo del Gobierno Santos.El senador Elías fue capturado por su presunta participación en el caso de corrupción de Odebrecht, la empresa que financió la campaña reeleccionista del "Magnánimo Premio Nobel de Paz 2016".No hace falta se un genio para atar los cabos y concluir que la estructura corrupta que sirvió a Santos para sus propósitos, se está empezando a desbaratar. Lo que preocupa es que no se avance y se intente dejar todo el caso en los "chivos expiatorios".Mientras en un país como Brasil el caso Odebrecht sacó del poder a la Presidenta Dilma Rousseff y en Perú envió a prisión al expresidente Ollanta Humala; acá Santos sigue repartiendo la mermelada para intentar que su último año sea el que "amarre" su acuerdo con las Farc, para garantizarles la total impunidad a esos criminales de lesa humanidad.El caso Odebrecht no ha pasado del escándalo mediático y no se ven auténticos avances más allá de la impuación de algunos involucrados, pero parece que la Fiscalía no hala las cuerdas que hagan caer el telón que oculta a los de arriba.Deseable sería que estemos equivocados y que la Fiscalía produczca resultados eficaces que llevan a desvelar la trama de corrupción que llevó al poder al ilegítimo presidente Santos, el hombre que robó la democracia colombiana (plebiscito: victoria del No).