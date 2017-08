No es ningún secreto que la Justicia colombiana es corrupta y que ha estado tarifada desde hace años, además que está politizada y no falla en el rigor de la Ley sino según el pago del soborno.La Fiscalía destapó la olla podrida que se ha venido desvelando a partir del caso Odebrecht. El hecho de que la justicia de Estados Unidos esté interviniendo y que los corruptos estén siendo cercados, los obliga a delatar sus métodos y a sus camaradas.Los implicados con el ex gobernador de Córdoba Alejando Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla; quienes habrían recibido pagos para "arreglar" fallos a su favor en la Corte Suprema de Justicia.De los "favores" se habrían beneficiado Musa Besaile, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos; mientras que los que "vendían" sus fallos serían los magistrados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.La Fiscalía compulsó copia de las pruebas contra estos "ilustres" personajes, a la Corte Suprema de Justicia para que empiece los debidos procesos.Ahora habrá que ver qué pasa, se pensaría que no mucho, pues los aforados son investigados por la Comisión de Acusaciones del Congreso, donde ya se sabe que todo termina archivado o en una absolución.En Colombia siempre se ha sabido que "la justicia es para los de ruana" y esta es una nueve evidencia de ello, quien no tiene cómo comprar al juez se enfrenta a la rudeza de sus fallos y a la injusticia del sistema penitenciario.Es bueno que se persiga a los corruptos y sus redes de auxiliadores, lo malo es que más allá del escándalo mediático serán pocos los que realmente respondan por sus delitos.