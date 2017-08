Cierres y desvíos en la Avenida Calle 26 y en inmediaciones del aeropuerto El Dorado

Cierre del perímetro de la Plaza de Bolívar

Cierre del perímetro del Parque Simón Bolívar

La Administración de Bogotá tiene listo el plan de manejo vial para los días 6 y 7 de septiembre durante la visita de Jorge Bergoglio a Colombia.La medidas incluyen pico y placa todo el día para vehículos particulares en la semana del 4 al 8 de septiembre, el cierre total de la Avenida Calle 26 entre la Avenida Caracas y el aeropuerto El Dorado desde las 2:00 p.m. del 6 de septiembre y cierres perimetrales con restricción total para circulación de vehículos a motor en los alrededores de la Plaza de Bolívar y del Parque Simón Bolívar el día 7 de septiembre.El 7 de septiembre se habilitarán dos grandes zonas amarillas en cercanías al Parque Simón Bolívar con 422 cupos para taxis en total y parqueaderos para bicicletas, además del funcionamiento de la red de Ciclovía de Bogotá a un solo carril como si fuera un Día sin carro, a excepción de unos tramos de la Avenida Boyacá, la Calle 26 y la Carrera 7.La administración distrital determinó que en la semana del 4 al 8 de septiembre habrá pico y placa para vehículos particulares durante todo el día, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m. Aplicará para las matrículas terminadas en números pares los días 4, 6 y 8 y las finalizadas en números impares los días 5 y 7 de septiembre. Esta medida se toma con el fin de facilitar la movilidad en la ciudad; la Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a quienes desean ingresar o salir en carro de la ciudad en esos días, que programen sus ingresos y salidas de acuerdo con los días en los que pueden movilizarse sin restricciones.El día de la llegada del Papa a Bogotá, miércoles 6 de septiembre, se hará un cerramiento total de la Avenida Calle 26 desde la Avenida Caracas hasta el aeropuerto El Dorado, a partir de las 2:00 p.m. Es decir, no se podrá circular sobre el corredor de la Calle 26, pero sí se podrá transitar por los puentes que cruzan esta Avenida. Sin embargo, estos puentes estarán controlados por la Policía para evitar detenciones sobre los mismos.Ese día TransMilenio cesará operaciones en la Troncal Calle 26 a partir de la 1:00 p.m. y las rutas zonales del SITP tomarán desvíos que serán informados a los usuarios. Se espera que desde las 5:30 p.m. se comience a habilitar nuevamente la Avenida Calle 26 por tramos de Occidente a Oriente, a medida que vaya avanzando la caravana del Papa hacia la Nunciatura Apostólica.La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a las personas que deseen ver al Papa en su recorrido por la Calle 26, que accedan a este corredor únicamente a pie, en transporte público o en bicicleta. Dado que se espera que las vías alternas como la Avenida de La Esperanza, la Avenida Calle 53 y la Avenida Calle 63 estén congestionadas debido al evento, se recomienda a los ciudadanos evitar el uso del automóvil ese día.La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a quienes se les facilite, regresar a sus hogares antes de las 2:00 p.m. o posponer su regreso a casa hasta después de las 8:00 p.m. para evitar la congestión que generará este evento.Para acceder al aeropuerto en la franja horaria del cierre de la Avenida Calle 26, los ciudadanos deberán llegar por la Avenida Calle 63 y tomar la Transversal 93 al Sur. Se dará paso controlado a los vehículos por oleadas para el ingreso al aeropuerto. La salida de este también será controlada y se hará por la Carrera 100 (Mapa 1). No se permitirá la entrada o salida del aeropuerto entre las 4:15 p.m. y las 5:30 p.m., horario sujeto a la salida del Papa del terminal aéreo.Para el evento de la mañana del 7 de septiembre en la Plaza de Bolívar, desde las 00:00 horas hasta el mediodía, no habrá acceso vehicular entre las calles 6ª y 19 y entre la Avenida Circunvalar y la Carrera 10ª (Mapa 2). Adicionalmente, las estaciones de TransMilenio: San Victorino, Las Nieves, San Diego, Museo Nacional, Universidades, Las Aguas y Museo del Oro estarán cerradas en el horario señalado.Dentro de este perímetro se habilitará el paso controlado exclusivamente a peatones desde la 01:00 de la mañana del 7 de septiembre, en tanto que la circulación por las vías que conforman los límites del perímetro estará habilitada normalmente para carros y motos en ambos sentidos a excepción de la Carrera 10, que estará cerrada para todo tipo de vehículos motorizados.El paso hacia la Plaza de Bolívar será exclusivo para quienes quieran asistir a la bendición a los jóvenes del Papa Francisco.Para el evento del Parque Simón Bolívar, el jueves 7 de septiembre se restringirá la circulación total de vehículos a motor desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. adentro del cuadrante conformado por la Avenida Caracas y la Avenida Boyacá entre la Calle 80, la Avenida de La Esperanza y la Avenida de Las Américas; no obstante, los vehículos podrán circular normalmente por fuera del cuadrante y por los corredores que conforman el borde del mismo en ambos sentidos (Av. Caracas, Av. Boyacá. Cl. 80, Av. de La Esperanza, Av. de Las Américas), y por el corredor de la Avenida NQS.Es decir, mientras puede haber circulación por las vías que conforman los límites de cuadrante, se restringe en el área dentro de este. TransMilenio operará normalmente en la Troncal NQS y en la Troncal de la Calle 26, excepto en la estación Universidades.Adicionalmente, no se podrá acceder en vehículos automotores desde las 00:00 horas del jueves 7 de septiembre hasta las 22:00 horas a la zona delimitada por la Av. de La Esperanza y la Av. Calle 68 entre la Av. NQS y la Av. Rojas.Se recomienda a los residentes de la zona programar sus actividades del día jueves teniendo en cuenta la restricción de transporte motorizado dentro la zona.Los buses del SITP Zonal realizarán los desvíos necesarios para garantizar el servicio sin ingresar al perímetro establecido por la visita del Papa. Esto serán informados oportunamente a los usuarios.El día 7 de septiembre en los horarios del cierre del perímetro del Parque Simón Bolívar, se habilitarán dos zonas amarillas para el servicio de taxi, una sobre la Avenida Rojas o Carrera 70 en sentido Sur – Norte, así: Sobre la Avenida Rojas o Carrera 70, antes del retorno de la Calle 53 en sentido Sur – Norte se habilitarán 120 metros de vía para tres filas de taxis.La segunda zona amarilla que se habilitará estará ubicada en la calzada occidental de la Carrera 66, entre Calle 26 y Avenida de La Esperanza., y solo allí podrán los pasajeros hacer uso del servicio de transporte público individualLos usuarios que deban desplazarse desde las zonas amarillas hacia el Parque Simón Bolívar y en recorrido contrario, deberán hacerlo a pie. Por ello, la Secretaría Distrital de Movilidad recomienda el uso de ropa cómoda, equipaje liviano, hacer los cruces viales por los pasos peatonales seguros (intersecciones semaforizadas, pasos de cebra y puentes peatonales), y transitar con precaución por las vías de la ciudad.Por otra parte, la Secretaría Distrital de Movilidad habilitará parqueaderos para bicicletas ubicados en las cercanías del Parque Simón Bolívar, los cuales se anunciarán oportunamente a la ciudadanía.