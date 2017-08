El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, negó tener vínculos con los hechos de corrupción ocurridos en el departamento de Córdoba.El Gobernador afirmó que durante toda su vida, no he tenido ni una investigación por temas relacionados con corrupción como lo quieren hacer ver en una orquestada campaña de desprestigio que está relacionada con el proceso político electoral que se avecina. Según el mandatario lo que buscan es vincularlo con los procesos de investigación que se están realizando en Córdoba "por el simple hecho de ser novio de una mujer que nació allí; tengo que reiterarles que dicha información es falsa".Según Amaya, se realizó una revisión exhaustiva a los contratos que ha suscrito la Gobernación de Boyacá y en especial su administración: "Me relacionan con 'Ñoño' y Musa, cuando no tengo ni una relación de amistad ni política con ellos; no existen ni un solo contrato de este gobierno de infraestructura, vivienda o salud con empresas de Córdoba. El único de infraestructura que hemos encontrado es del gobierno anterior, que lo analizaremos"."En nuestro Gobierno no vamos a permitir ningún acto de corrupción, por esto he dado instrucciones precisas a mi asesor de transparencia, Gustavo Morales Guarín, para que sea él quien se encargue de presidir las juntas directivas de los hospitales departamentales. Y hago la claridad que los gerentes son autónomos en la contratación, por lo cual no tengo injerencia en las decisiones que se toman, pero vigilaremos que se hagan de manera transparente" precisó Amaya.También, hizo un llamado al respeto que merecen los colombianos nacidos en la Costa Atlántica. "No podemos estigmatizarlos; entre otras cosas, ellos han contribuido durante décadas al desarrollo de nuestro Departamento. A los boyacenses no nos gustaría que en otras tierras nos hicieran lo mismo".