Como presunto responsable del homicidio de su compañera sentimental Maria Aleida Marín Valencia, el Juzgado 20 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Luis Eduardo Gutiérrez Ospina, conductor de 50 años de edad.Los hechos investigados ocurrieron este 26 de junio, cuando a la Policlínica Medellín fue trasladado el cuerpo de una mujer no identificada. Según el dictamen de Medicina Legal la muerte fue por asfixia mecánica, producto de estrangulamiento manual, el cadáver también presentaba golpes en el rostro.De acuerdo con la investigación realizada por un fiscal de Alertas Tempranas, la occisa fue llevada al centro médico en un automóvil de placas TMD 561. El copiloto del vehículo la bajó, la entregó al camillero y luego se fue caminando. El conductor del carro no se bajó y cuando entregaron el cuerpo salió con rumbo desconocido.Según la información obtenida por los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Gutiérrez Ospina, quien vivía con su esposa y su hija menor de edad, también tenía un vínculo sentimental con Marín Valencia desde hace un año aproximadamente.Al principio de la relación se veían felices, incluso María Aleida lo acompañaba a trabajar en el automóvil TMD 561, el cual había alquilado para trabajar haciendo acarreos. Pero meses después el hombre empezó a tornarse posesivo y celoso, llegó al punto de exigirle cómo se vestía e insistirle que no usara el celular.Gutiérrez Ospina habría expresado que necesitaba plata, entonces María Aleida y un cuñado le prestaron $3 000 000, de los cuales solo pagó un porcentaje. La mujer le habría dicho a su pareja que el martes 27 de junio se encontrarían para organizar el pago de ese dinero.Un día antes del encuentro la mujer no llegó a su casa y solo dos días después, cuando la familia reportó a la Fiscalía la desaparición de María Aleida, se enteraron de que se encontraba en Medicina Legal como NN.Familiares de la víctima se comunicaron en varias ocasiones con el victimario pero este les dijo que no estaba en la ciudad y que no sabía nada de su pareja. Pero por medio de actos investigativos, se pudo establecer que Gutiérrez Ospina nunca salió de la ciudad y que el día de los hechos estuvo cerca del centro hospitalario donde llevaron a la hoy occisa.El procesado no aceptó los cargos imputados por el delito de feminicidio agravado.