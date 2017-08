Por solicitud de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el Juzgado 40 con función de garantías de Bogotá envió a un centro carcelario, con medida de aseguramiento, al ex secretario Distrital de Movilidad Rafael Eduardo Rodríguez Zambrano y al exasesor Alexánder Rincón Endes, como presuntos autores de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.Se les acusa de ceder, sin justa causa, y a pesar de estar expresamente prohibido en el contrato de concesión No. 071 de 2007, la participación de algunas sociedades en un multimillonario contrato de construcción de obras civiles en las que fueron favorecidas SITT y CIA SAS y Suitco SA.El contrato consistía en la construcción de una bodega nueva contigua a la destinada al almacenamiento documental, así como en la adecuación y ampliación de la ya existente para el archivo de la Secretaría de Movilidad, con un costo estimado de $20.000’470.397 y $8.499’549.277, respectivamente, según indicó el fiscal delegado en este proceso penal. Así, se presume que el peculado es igual o superior al valor de lo contratado puesto que la obra no se ejecutó.Igualmente, se evidenció que Rodríguez Zambrano y el entonces asesor de Movilidad habrían cometido irregularidades en el otrosí No. 4 del 10 de febrero de 2014 el contrato de concesión No. 071 de 2007 con el Consorcio Servicios Integrales de Movilidad (SIM), en el que se pactaron nuevas obligaciones, también señaló el ente acusador.“No estaba contemplado construir obras civiles nuevas y la mencionada ampliación de la bodega era una obligación establecida con el contratista-concesionario”, agregó en el relato la Fiscalía.Asimismo que los exfuncionarios Rodríguez Zambrano y Rincón Endes habrían tomado decisiones sin el cumplimiento de los requisitos legales y desconocieron los principios de transparencia, deber de selección objetiva, igualdad, planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.La medida solicitada por el delegado del ente acusador fue avalada por el juez al considerar que podrían ser un peligro para la sociedad y que podrían afectar el proceso de ser dejados en libertad.Por ejemplo, fueron descritas varias interceptaciones telefónicas en las que se advierte la estrategia entre los procesados Rodríguez y Rincón en las que le dice que debe ir a la Personería de Bogotá a responder por varias investigaciones disciplinarias y la manera como se debe manejar esos procesos.De la misma manera, se obtuvo información según la cual Rodríguez Zambrano, después de su salida de la entidad, visitó en muchas ocasiones los despachos de la Secretaria de Movilidad.Para los investigadores genera bastantes sospechas que al revisar los libros de seguridad de esta entidad, aparecen las horas de ingreso y no las de salida y tampoco las dependencias y los funcionarios con los que se entrevistó.Las fechas de ingreso fueron registradas los días 3, 7, 9, 11 de julio, el 30 de septiembre, el 2, 3 de octubre de 2014. Igualmente el 25 de marzo, 28 septiembre y 9 noviembre de 2015, “en pleno desarrollo de la investigación que adelanta la fiscalía”, sostuvo el fiscal del caso.Por estas y otras razones consideró el despacho judicial que los ex funcionarios públicos, que ejercieron bajo la administración del entonces alcalde Gustavo Petro, deben permanecer privados de la libertad porque podrían obstruir a la justicia y afectar la continuidad de la investigación.