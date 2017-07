Rigoberto Urán: sub campeón del Tour de Francia

El colombiano Rigoberto Urán logró hoy hacerse al segundo lugar de la general y subirá al podio en Paris como sub campeón.Urán logró reducir la ventaja que le llevaba Romain Bardet y así ponerse segundo en la general. Al que no le pudo reducir fue al ya campeón Christopher Foome.La etapa fue ganada por Maclej Bodnar con 28'15", seguido por Michal Kwiatkowski a un segundo y Froome a 6". Urán fue octavo en la etapa a 31" del ganador. El paisa estuvo a punto de caerse en la parte final de la contrarreloj, pero logró recuperar el ritmo y hacer un muy buen tiempo.A falta de la etapa final, que será el recocido paseo por lo Campos Elíseos, si no pasa nada extraordinario Urán subirá al podio en el que ya ha estado Fabio Parra y Nairo Quintana.