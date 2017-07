La Alcaldía de Bogotá impuso medidas preventivas a cuatro industrias que estaban generando emisiones contaminantes, en las localidades de Kennedy y Mártires.Las sanciones se lograron gracias a los operativos sorpresas realizados por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)."Estamos cumpliendo con las labores que garantizan un ambiente sano para todos los bogotanos. Sellamos de forma inmediata estas emisiones que generaban contaminación, y posteriormente daremos inicio al proceso sancionatorio", explicó Oscar López, director de Control Ambiental de la SDA.Esta medida preventiva se suma a las más de 20 que ha adelantado la Alcaldía en lo corrido de este año, por incumplimiento a la normatividad ambiental en términos de emisiones atmosféricas.Tres de las fábricas selladas se dedicaban a la fundición de metales, sin embargo no contaban con los equipos adecuados y tampoco con los permisos respectivos de emisión a la atmósfera, que expide la autoridad ambiental.Sellan fábricas por contaminar aire - Foto: Secretaría de AmbientePor su parte, la empresa productora de detergentes estaba generando material particulado a través de sus fuentes fijas.De esta manera, el Distrito dio inicio a los respectivos procesos sancionatorios, cuyas multas pueden llegar a los 3.600 millones de pesos según lo establecido en la Ley 1333 de 2009.Estas empresas no podrán operar hasta que cuenten con la infraestructura adecuada para su funcionamiento.Además, deberán tramitar y obtener el respectivo permiso, legalizando de esta manera el cumplimiento de la normatividad ambiental en materia de emisiones atmosféricas.Cabe resaltar que la mayoría de estas sanciones se han impuesto en el suroccidente de la capital. Este sector registra el índice más alto de contaminación de aire de toda la ciudad, debido a las malas prácticas de las fábricas que allí operan.Estos operativos se mantendrán y se intensificarán por toda la ciudad, es por esto que la Secretaría de Ambiente invita a todas las industrias para que desarrollen sus actividades de manera sostenible, se autorregulen, legalicen sus actividades y no contaminen el aire que respiran los bogotanos.