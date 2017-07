La Cámara de Comercio de Bogotá informó el alcande de los daños causados por un incendio en el Centro de Convenciones de Bogotá, Ágora, que se encuentra en construcción.De acuerdo con la información de la Cámara de Comercio. el hecho ocurrió en el quinto piso de la edificación, afectando únicamente 200 metros cuadrados de los 64.883 de esta obra, que representan el 0.3% del total de la construcción. El incendio no se propagó, dada la seguridad que brinda el sistema de cortafuegos con el que cuenta esta infraestructura.La primera hipótesis del informe indica que por causa accidental, el origen del incidente se presentó por un corto circuito en una extensión que energizaba un equipo de soldadura, ubicada en el costado nororiental en la parte baja del quinto piso.El incendio no dejó personas afectadas.La Cámara de Comercio informó que los trabajos en Ágora seguirán desarrollándose y por ahora no se afecta el cronograma de entrega de la obra.