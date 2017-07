La Alcaldía de Tunja informó los horarios en los que se podrá comercializar el ganado en esta ciudad.El horario de apertura y funcionamiento para la comercialización del ganado será desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, los días viernes.Esta medida está contemplada en el decreto No 0176 en el cual se fija el horario para la operación y funcionamiento de la plaza del ganado, en el complejo de servicios del sur de Tunja, el cual estaba en etapa pedagógica y a partir de este momento entrará en vigencia el periodo sancionatorio según lo dispuesto.El Secretario de Desarrollo Guillermo Jiménez expresó: “Se implementó un grupo de trabajo que se pondrá al frente del cumplimiento de este decreto y así garantizar que no se presente comercialización de ganado robado y no revisado por el ICA, lo que se está presentando en este momento en el sector del barrio San Francisco, la presencia de ganado en la zona habitacional del barrio”.A quienes no acaten el horario o el lugar indicado de venta del ganado, serán impuestas las medidas correctivas y sancionatorias por parte de los inspectores Municipales de Policía, Transito y espacio público de Tunja, Funcionarios de protección social y Policía Nacional, conforme a lo señalado en la ley 9 de 1979, ley 769 de 2002, ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía Convivencia ciudadana” decreto 2257 de 1986 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.