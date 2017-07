-



A partir de este viernes se empieza a jugar la Liga II-2017 del fútbol profesional colombiano. En Tunja Patriotas recibe al Huila en el primer juego de la fecha.- 19:45 - Patriotas vs. Huila- 14:00 - Pasto vs. Cortuluá16:00 - Tolima vs. Jaguares- 18:00 - Alianza Petrolera vs. Bucaramanga19:35 - Medellín vs. Millonarios20:00 - Cali vs. Envigado- 15:15 - Tigres vs. Caldas17:15 - Junior vs. Equidad17:30 - Rionegro Águilas vs. América de Cali19:30 - Santa Fe vs. Atlético Nacional