El equipo boyacense logró sumar en su visita al Once Caldas, en desarrollo de la segunda fecha de la Liga II-2017.En un juego cerrado, los dos equipos intentaron vulnerar el arco rival, pero no tuvieron éxito y dejaron el marcador en ceros.Patriotas sigue mostrando las mismas deficiencias de definición que tuvo en el primer semestre, en que se quedó por fuera de los ocho debido a la "empatitis" de la que aún no logra salir.El empate sin goles pone a Patriotas con dos unidades, parcialmente, en el décimo lugar de la tabla de posiciones. Para Caldas es su primer punto y es 15 en la tabla.En la próxima fecha, el 18 de julio, Patriotas recibirá al Cortuluá con la necesidad de conseguir un triunfo que le permita ponerse en una mejor posición en la clasificación de la Liga.