Después de que el Gobierno Nacional declarara el proyecto Metro como PINE (Proyecto de Interés Nacional Estratégico) en reunión con el alcalde Enrique Peñalosa, tomó la última decisión relacionada la localización del Patio Taller."Ya ese tema de los (patio-) talleres se resolvió y se van a hacer en Bogotá. Hemos decidido que vamos a avanzar con la preparación de los terrenos para la construcción de este de manera paralela, con un trabajo que no sería dentro de la licitación del Metro", aseguró el alcalde Peñalosa.El alcalde señaló además que “seguimos avanzando muy bien el tema Metro, con el apoyo del ministro de Transporte, Planeación Nacional… El presidente está encima del tema y estamos en equipo para abrir la licitación antes del fin de este año”.De acuerdo con la Empresa Metro el terreno para el patio-taller está ubicado en la localidad de Bosa, más exactamente en el sitio denominado El Corzo. Este terreno es de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), lo que permitirá seguir agilizando la construcción del Metro.Estudios técnicos habían mostrado la conveniencia de situar el patio-taller al costado occidental del río Bogotá, en jurisdicción de Mosquera. Sin embargo, esta solución resultó compleja desde el punto de vista jurídico, por el carácter rural de los suelos. En opinión de las autoridades del municipio vecino, para poder otorgar el permiso de construcción al Metro, era necesario modificar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) en el Concejo Municipal, lo que podría tomar más de un año y con resultados inciertos.“Se tenían varias alternativas, una de ellas que se impulsó en las últimas semanas era llevar esta instalación a Mosquera, sin embargo esta solución no resultó la mejor jurídicamente porque para las autoridades de este municipio no tenían claro cuál era el procedimiento expedir la licencia de construcción”, sostuvo Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro, quien asistió al encuentro en la Casa de Nariño.Por esta razón la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, liderada por el presidente Juan Manuel Santos, optó por una solución alternativa para su localización.“El diseño ya está muy adelantado, ya se sabe cuál es la conformación del mismo, cuáles son sus dependencias, el tamaño de los equipos que se van a utilizar y el de los estacionamientos para que puedan dormir los metros en la noche y ser alistados para prestar servicio en la mañana”, informó Escobar.El alto funcionario explicó que esta decisión es trascendental para avanzar en el cronograma, ya que se trata tal vez de la construcción individual más importante del proyecto.La solución para el patio-taller representa un ahorro, frente a la localización propuesta desde 2015, del orden de $345.000 millones, según estudio contratado por la Empresa Metro y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), concluido dos meses atrás.La decisión de la Comisión Intersectorial recibió el apoyo del alcalde Enrique Peñalosa, pues contribuye al objetivo acelerar al máximo la construcción del Metro de los bogotanos y abrir la licitación antes de terminar este año.El alcalde además ratificó que se está trabajando a toda marcha con el Gobierno Nacional para que la licitación del Metro se abra a finales de este año y sea adjudicada en el primer semestre de 2018.“Seguimos avanzando muy bien. Estamos trabajando en equipo para abrir la licitación, y para que podamos estar empezando obras hacia finales del año próximo o a más tardar a comienzos de 2019”, concluyó el alcalde de Bogotá.El anuncio se dio luego de la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, presidida por el presidente Juan Manuel Santos, a la que también asistieron el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas; los viceministros de Hacienda, Andrés Escobar y Transporte, Dimitri Zaninovich; el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía; y el alcalde (e) de Mosquera (Cundinamarca), Luis Hernán Zambrano, entre otros, según informó Presidencia.