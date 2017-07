Daniel Quintero Trujillo* | El Día del Panadero en Colombia se celebra hoy 13 de julio, en reconocimiento a las personas que dedican su trabajo y gran parte de su vida a la elaboración del pan, parte importante de nuestra alimentación.La celebración fue instaurada por la Federación Internacional de Panaderos, para dedicar un día a compartir el trabajo e intercambiar experiencias sobre las técnicas de elaboración.En Firavitoba el tradicional amasijo, alimento de gran valor nutricional, se consume a diario y los pobladores disfrutan escuchando el crujir de su textura, la delicia del aroma al salir del horno que invita a saborearlo sólo o acompañado; porque el buen pan no necesita de compañía, ya que al degustarlo solo, resulta delicioso al paladar.Cuentan los abuelos, que en éste municipio se encuentra el mejor pan de la región: por su preparación, tiempo de maduración y por asarlo en horno de leña. Nuestro pan está en el recuerdo de los paisanos ausentes, que hacen el encargo a quienes viajan a ciudad donde viven, Es un presente que no se puede olvidar.Con el Pan se estimula la memoria del sabor de los primeros años, el afecto del vendaje, el aporte cariñoso de aquellas matronas, que silenciosamente, entregaban un talego de papel con pan fresco, al pequeño que entraba a la tienda y que atento escuchaba: “Tome m´ijo… llévele a su mamá”. Era un compartir cariñoso, reflejo de la bondad, del amor y del valor caritativo con el que tiene menos o quizás, era enviado como la enseñanza del Maestro con la bendición al partir el pan.En el pasado las amas de casa sentían agrado al acercarse al horno, hoguera familiar, el día del amasijo se convertía en el centro de reunión para almorzar, tomar onces y cenar, todos pendientes de esas tablas largas, para disponer las diferentes porciones de masa y esperar pacientemente hasta que el pan terminara su cocción. La espera era grande, allí se reunían con las vecinas y con los empleados esperaban, que el pan saliera del horno. Los clientes, reunidos en la tienda intercambiaban las últimas novedades.Las panaderías se han convertido en un lugar de encuentro, socialización e intercambio de experiencias. Hombres y mujeres se alternan en los mostradores y el control del horno, en la parte trasera de la tienda están amasando y los niños se inician en el arte de aprender haciendo o desempeñando la misión de distribuidores.Es a raíz de la Revolución Industrial cuando empieza a fabricarse en hornos a gas o eléctricos, surge de este modo el pan industrial y la profesión de panadero, adoptando una actividad que no conoce el descanso y que se constituye en una profesión vital para el bienestar de la población, dicen que solo se descansa el viernes Santo y el 1° de enero. Cuando en Colombia se decretaba el toque de queda El panadero era el único que podía circular de noche.Variedad de panes. Los hay elaborados con ingredientes y harinas diferentes entre los que sobresalen:1. La almojábana. Entre los panes el más fino y reconocido manjar regional.2. El Mojicón, es un pan relleno de bocadillo y con baño de azúcar en su exterior3. La torta o pan de puntas. Muy apetecidos por los niños que hacen el mandado… cuando llegan a casa con el pan, carece de sus puntas.4. La mogolla. Dentro de la cultura boyacense se le utiliza como acompañante del café con leche, el masato, gaseosa, jugo o yogurt, es un pan redondo y mediano que se prepara con harina de trigo y salvado, panela machacada, grasa, leche y levadura. Existe la variedad de mogolla chicharrona que contiene trozos de chicharrón.5. Pan de agua. Se amasa sin grasa y sin huevo, solo con harina y agua, muy utilizado para agregarlo a la changua boyacense.6. Pan de leche. Es amasado con leche para darle textura suave y el sabor exquisito.7. El calado o tostadas, muy utilizadas para añadirla a la changua o untarla con mantequilla.8. El pan de conchas. El nombre deriva de la peculiar forma de confección en formas de conchas que al morderla, se deshace en la boca9. Pan francés, se prepara con los siguientes cinco ingredientes: agua, harina de trigo, levadura y sal y sirve para añadirle mantequilla, mermelada o miel y se mojan en tazas de café o chocolate.Una vez cocido el pan, es sacado del horno y vaciado a unos canastos de mimbre bien aireados de manera tal, que el pan por falta de aire no transpire y se humedezca. Si esto sucede, el pan perderá sus propiedades, no quedará crujiente, sino más bien blando y latigudo.Ya en los canastos, el pan es trasladado a las respectivas cajoneras del lugar donde es comercializado. Normalmente la producción de pan, es en el mismo lugar de venta.Ecos de la cuadra felicita en este día a todas las personas dedicados a esa noble labor de elaborar el alimento más utilizado y básico de nuestra nutrición. Expresa sentimientos de aprecio, por el empeño que ponen en su trabajo para lograr ubicar en la mesa: ¡el pan nuestro de cada día!---*Educador y Escritor.