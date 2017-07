Tras seis años en prisión y sin que haya fallado su caso, el ex director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Ómar Figueroa, recuperó la libertad.Figueroa Reyes, junto a su padre - el ex alcalde de Sogamoso Adolfo Figueroa Avella- figuró en un caso de corrupción por la entrega irregular de los bienes de la DNE, fue puesto en libertad tras interponer un recurso ante el juzgado 22 de Bogotá.El ex director de la DNE se acogió a un principio de oportunidad, lo que le favoreció en la cesación de las acciones penales en su contra por peculado por apropiación y fraude procesal. Se supone que Figueroa ha entregado información para esclarecer los hechos de corrupción en la desaparecida Dirección, pero dichos procesos no avanzan.Aunque quedó en libertad, Figueroa aún deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y concusión.La DNE era un conocido foco de corrupción, cuyos principales beneficiarios eran los políticos de turno y cuyos procesos fueron sistemáticamente ocultados por las anteriores administraciones de la Fiscalía.