Ferias y Fiestas de Villa de Leyva 2017

Jueves 13 de Julio

Viernes 14 de Julio

Sábado 15 de Julio

Domingo 16 de Julio

Lunes 17 de Julio

Del 13 hasta el 17 de julio se realizarán en Villa de Leyva las tradicionales fiestas en honor a la Virgen de El Carmen. Excelsio les presenta la programación.Del 7 al 15 de julio se llevará a cabo el Rosario de Aurora a las 5:30 a.m. por las diferentes calles de Villa de Leyva10:00 a.m. Gran Cabalgata de apertura de fiestas “Primero Villa de Leyva”, salida desde Coliseo Municipal. Invita Junta Organizadora Cabalgata, Administración Municipal y Corfiestas1:00 p.m. Llegada al Coliseo Municipal y almuerzo2:00 p.m. Novena Cabalgata Infantil “Caballitos de Madera”. Salida desde la Terminal de Transportes. Ameniza banda musical, invita grupo organizador, Sr. Carlos Montaña, Administración Municipal y Corfiestas7:00 p.m. Misa en la Iglesia Parroquial a cargo del Gremio de Panaderos8:00 p.m. Ofrenda del pan a cargo de Gremio Panaderos, atrio de la iglesia principal8:30 p.m. Apertura oficial de las Ferias y Fiestas a cargo Ing. Víctor Hugo Forero Sánchez Alcalde Municipal y Corfiestas, ameniza la banda El Carmelo de Villa de Leyva9:00 p.m. Homenaje póstumo al Reverendo Padre Veremundo Arteta Borda a cargo del Gremio de Transportadores, Plazoleta el Carmen9:30 p.m. Presentación de juegos pirotécnicos, ofrece Gremio de Panaderos – Polvorería Expo Pirotécnicos, Plazoleta El Carmen10:30 p.m. Serenata con mariachis, ofrece Gremio de Transportadores, Plazoleta El Carmen5:00 a.m. Rosario de Aurora, alborada y repique de campanas, ameniza banda musical por las calles del Municipio10:00 a.m. Celebración Eucarística en Honor a la Virgen de El Carmen patrona de los transportadores, ofrece Gremio de Transportadores, Iglesia de El Carmen.11:00 a.m. Brindis y serenata con mariachis en homenaje a los transportadores, patrocina Administración Municipal y Corfiestas, Plazoleta el Carmen12:00 m. Repique de campanas y cañonazos, ameniza banda musical1:00 p.m. Desplazamiento de los transportadores a la Plaza Principal, ameniza banda musical2:00 p.m. Presentación musical, tarima Plaza Principal.6:00 p.m. Desfile de la carroza y bendición de automotores, invita Gremio de Transportadores. Ameniza banda musical, salida monumento de la Virgen de El Carmen, Gremio de Transportadores, sector Ritoque9:00 p.m. Vísperas en Honor a la Virgen de El Carmen, a cargo de la polvorearía LARAS de Chiquinquirá. Ofrece e invita Gremio de Transportadores, ameniza Banda Los Camperos. Patrocina Postobón y Central Cervecera de Colombia.10:00 p.m. Gran verbena popular con la orquesta Inspiración Tropical, patrocina Lotería de Boyacá, ofrece Gremio de Transportadores, Administración Municipal y Corfiestas, Plaza Principal.3:00 a.m. Cierre5:00 a.m. Rosario de Aurora, alborada y repique de campanas, ameniza banda musical por las principales calles del municipio a cargo del Gremio de los Tomateros9:00 a.m. Celebración Eucarística en Honor al Gremio de los Tomateros, ofrece Gremio de los Tomateros, Iglesia de El Carmen.10:00 a.m. Brindis y serenata con el Mariachi Internacional de Oro en Honor al Gremio de los Tomateros, ofrece Gremio de los Tomateros, Administración Municipal y Corfiestas. - Iglesia de El Carmen10:15 am. Feria Exposición Bovina, parque El Carmen a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales y EPSAGRO, invitan Administración Municipal y Corfiestas.10:20 a.m. Encuentro de Cargueros de la Virgen de El Carmen Alcaldía Municipal10:30 a.m. Desfile del Concejo Municipal y los Cargueros de la Virgen de El Carmen desde el Palacio Municipal hacia el Convento de las Madres Carmelitas, acompaña Corfiestas. Ameniza banda musical11:00 a.m. Celebración Eucarística - Iglesia El Carmen.12:00 m. Salida de la Virgen de El Carmen del Monasterio al Templo, cañonazos y repique de campanas, acompaña banda musical1:00 p.m. Brindis en honor a Villa de Leyva, ofrece la Administración Municipal y Corfiestas. Ameniza banda musical, Plazoleta El Carmen.1:30 p.m. Presentación musical, grupo Dimensión Carranguera, Plaza Principal, invita Gremio de los Tomateros2:30 p.m. Presentación musical, grupo Río Nevado, tarima Plaza Principal, invita Gremio de los Tomateros3:00 p.m. Primera gran corrida de 4 vaquillas6:00 p.m. Desfile de la carroza y bendición de automotores, invita Gremio de los Tomateros, ameniza banda musical, salida Km 1 vía a Santa Sofía8:00 p.m. Vísperas a cargo de la polvorería El Vaquero de Bogotá, ofrece e invita Gremio de los Tomateros8:30 p.m. Gran verbena popular a cargo del grupo Son Guararé, ofrece e invita Gremio de los Tomateros.11:30 p.m. Espectacular mano a mano norteño a cargo de los Hermanos Suárez Texas vs Hermanos Pabón. Ofrece e invita Gremio de los Tomateros, Plaza Principal.3:00 a.m. Cierre5:00 a.m. Rosario de Aurora, alborada y repique de campanas. Ameniza banda musical por las calles del municipio9:00 a.m. Festival folclórico. La labor de las hilanderas y participación grupos carrangueros y guabinas.10:00 a.m. Desfile de los Cargueros de la Virgen de El Carmen, desde la Alcaldía Municipal hacia el Convento de las Madres Carmelitas, acompaña Corfiestas, ameniza banda musical.11:00 a.m. Misa campal en honor a la Administración Municipal, acompaña banda musical - Plazoleta El Carmen.12:00 m. Procesión con la Virgen de El Carmen por las principales calles del Municipio, acompaña Banda Musical El Carmelo.1:00 p.m. Brindis en honor a los Cargueros y a la Administración Municipal, ofrecen e invitan Administración Municipal y Corfiestas3:00. p.m. Segunda gran corrida de Vaquillas6:00 p.m. Desfile de la carroza y bendición de automotores, invita Gremio de Constructores, Ebanistas y Electricistas. Salida Gruta de los Constructores, Ebanistas y Electricistas, sector Ritoque, ameniza banda musical9:00 p.m. Vísperas en honor a la Virgen de El Carmen, a cargo de la polvorería LARAS de Chiquinquirá, ofrece e invita Gremio de Constructores, Ebanistas y Electricistas. Plazoleta El Carmen.10:00 p.m. Gran verbena popular con la orquesta Colombia Mix y grupo Los Extranjeros del Vallenato, patrocinan Administración Municipal y Corfiestas, Plaza Principal3:00 a.m. Cierre5:00 a.m. Alborada y repique de campanas, ameniza banda musical por las calles del Municipio9:00 a.m. Celebración Eucarística en Honor a la Santísima Virgen de El Carmen, ofrecen los cargueros de la Virgen de El Carmen, Iglesia El Carmen10:30 a.m. Concierto en Honor a la Virgen de El Carmen, ofrece Banda Musical El Carmelo -Iglesia de El Carmen11:00 a.m. Misa campal, ofrece gremio de Constructores, Ebanistas y Electricistas, Plazoleta El Carmen.12:00 m. Procesión con la Virgen de El Carmen por las principales calles del municipio. Acompaña banda musical1:00 p.m. Serenata a la Virgen de El Carmen con mariachis, ofrecen Padres Carmelitas, Plazoleta El Carmen.1:00 p.m. Brindis en Honor a los Constructores, Ebanistas y Electricistas. Ameniza banda musical. Invita Administración Municipal y Corfiestas. - Plazoleta El Carmen2:00 p.m. Presentación musical, tarima Plaza Principal.10:00 p.m. Gran verbena popular orquesta Oro de Colombia, patrocina Industria de Licores de Boyacá, invitan Administración Municipal y Corfiestas, Plaza principal.3:00 a.m. Cierre