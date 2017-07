Cada día en Bogotá se registran 22 accidentes de tránsito que involucran a una motocicleta. En 2016 hubo más de 8 mil accidentes.Según la concejal de Bogotá Lucìa Bastidas las cifras no tienen tendencia a disminuir, por el contrario muestran un aumento que debe preocuparnos como ciudad.En el 2016, la Secretaría de Movilidad registró 8.288 accidentes con motocicletas. Con un saldo de 171 conductores muertos y 4.116 heridos. A esos datos hay que agregarles 1.134 pasajeros o acompañantes que resultaron lesionados y 29 que perdieron la vida.La accidentalidad con estos vehículos subió en el último año en 10,1 por ciento, mientras que el número de muertos se incrementó en 30,53 por ciento y el número de heridos se mantuvo igual que en el 2015.Lo que las cifras indican es que la ciudad debe adoptar una política concertada para que la circulación de 460.000 motocicletas que están matriculadas en la capital no sigan siendo uno de los mayores factores de accidentalidad en Bogotá.Han sido 688 vidas de motociclistas las que se han perdido desde el 2012, y hemos pasado de un promedio anual de 135 ese año a 171 el año pasado. Y son vidas que se hubieran podido salvar porque como lo muestran los análisis de la Secretaría de Movilidad, el zigzagueo, el exceso de velocidad y la falta de prudencia son los factores que más influyen.Es evidente que las campañas pedagógicas no han arrojado resultados favorables, pero como el número de personas que cada día decide comprar una motocicleta aumenta, se requieren medidas de fondo, aseguró la concejal Bastidas.El año pasado se matricularon 24.267 motos.