La IPS que presta servicios a Cafealud anunció su cierre en Sogamoso, desde el 30 de junio. Caerca de 29 mil personas están afectadas.El anuncio sosprendió a los usuarios de la IPS. En las instalaciones de Esimed hay letrerons en que se expresa que "Desafortunadamente Esimed S.A. no continuará prestando sus servicios en el municipio de Sogamoso desde el 30 de Junio de 2017. Recuerden que Cafesalud EPS debe garantizar la atención en salud de sus afiliados, recomendamos comunicarse a la línea nacional 018000120777, donde recibirán completa información sobre sus nueva IPS".Ante este cierre la Personería de Sogamoso informó su oposición a la medida dado que no se tuvo un plan de contingencia para la atención de los usuarios.El cierre de la IPS afecta a 26.246 afiliados del régimen contributivo y 2.605 de régimen subsidiado, todos afiliados a Cafesalud.Además de los afiliados, los trabajadores también se declararon víctimas del cierre porque tampoco fueron notificados del cierre de su lugar de trabajo.En la sede de la IPS Esiemd se reunieron las principales autoridades del Municipio, representantes de los trabajadores de Cafesalud y de los usuarios, con la presencia del Personero Municipal, José Isaías Palacios Palacios.En dicha reunión se realizó la firma de un acta en la que se dejó claro que no se tuvo ningún plan de contingencia para la garantía de prestación de servicios de salud en el Municipio de parte de la EPS Cafesalud, por lo que no se evidencia quien entraría a soportar el servicio de consulta prioritaria y servicio farmacéutico.La Personería Municipal anunció que realizará las acciones legales correspondientes para que se ordene a la IPS reabrir sus puertas. Por parte de la secretaria de salud departamental y local se harán un comunicado a las IPS para que por el fin de semana se preste atención prioritaria a los usuarios que así lo requieran.