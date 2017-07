Como presunta responsable de utilizar recursos públicos para realizarse cirugías estéticas, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra la ex auditora general de la República, Laura Emilse Marulanda Tobón.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, el 29 de enero de 2016, la exfuncionaria se sometió a tres intervenciones quirúrgicas en el Hospital La María de la capital antioqueña, el cual era gerenciado por su hermano William Marulanda Tobón.Los investigadores establecieron que la paciente canceló de manera extemporánea la suma de $3 983 271 cuando los costos reales superaban los 6 millones de pesos. Por esos hechos a la señora Marulanda Tobón le fueron imputados cargos por el delito de peculado por apropiación.En la misma audiencia también fueron imputadas Jhoana Bedoya Tobán, prima de la ex servidora pública, y María Eugenia Callejas Londoño, quien fungía como ingeniera de sistemas en el mencionado centro hospitalario. Ambas se realizaron cirugías plásticas a precios muy inferiores de las tarifas oficiales.A la investigación también fueron vinculados el actual contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña; William Marulanda Tobón, su hermana Yurany, Diego Ceballos Meza, exsubgerente del Hospital La María, y el ex coordinador financiero del centro asistencial Roberto Suescún.