En Sogamoso, Chiquinquirá y Tasco se adelantan procesos de revocatoria del mandato a sus actuales alcaldes.El proceso en Sogamoso es el más adelantado, pues ya cuenta con fecha de votación, que será el próximo domingo 13 de agosto.El pasado 14 de junio la Registraduría certificó las firmas recogidas para la revocatoria de Condía Pérez.Esta convocatoria fue promovida por Gilberto Navarrete Álvarez, quien se inscribió ante el organismo electoral en marzo de este año para adelantar el proceso de revocatoria.En total se presentaron 8.559 firmas, de las cuales 5.224 fueron válidas y 3.335 se anularon. En total se requería de 3.868 apoyos para que el proceso fuera validado por la Registraduría.Para que el proceso sea válido se requiere del 40% del censo electoral y será aprobada la revocatoria en caso de que el Sí obtenga el 50% más 1 de los votos válidos.En 2015, cuando fue elegido Sandro Néstor Condía, el censo electoral de Sogamoso era de89.157 personas. Si se toma como base ese censo, se requeriría que 35.662 + 1 personas voten en favor del Sí, para que el alcalde sea revocado.Condía, del partido de La U, fue electo con 12.864 votos que equivalieron al 23.19% de la votación total en las elecciones del 25 de octubre de 2015.Si gana el No, no se podrá volver a intentar la revocatoria.Por su parte los procesos en Tasco y Chiquinquirá están en la recolección de apoyos, es decir, los interesados en revocar a los alcaldes deben recolectar las firmas que avalen la solicitud. Luego pasarán a revisión y aval de la Registraduría y si consiguen el número necesario de apoyos, se convocará a los ciudadanos a las urnas, en los dos meses siguientes, para que decidan la continuidad de sus mandatarios.Para que el proceso avance, se requiere de un número de firmas (apoyos) equivalente a por lo menos el 30% de los votos que haya obtenido el mandatario en su elección.En Chiquinquirá se busca revocar el mandato a César Augusto Carrillo Ortegón, del partido de La U, quien ganó la elección con 6.606 votos, por lo que los apoyos requeridos serían 1.982.Por su parte en Tasco se busca revocar al alcalde Nelson Javier García Castellanos, del Partido Alianza Verde, quien fue elegido con 1.123 votos, así que los apoyos requeridos no podrán ser menos de 337.