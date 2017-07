El próximo 25 de julio iniciará el proceso de entregas de incentivos económicos a los participantes del programa Más Familias en Acción en todo el territorio nacional a través de Banco Agrario, Davivienda y sus aliados corresponsales.Aunque son las mismas entidades financieras que realizaban los pagos anteriormente, a partir de esta entrega habrá un cambio en algunos municipios a cargo de cada uno de estos bancos.En esta oportunidad donde hubo cambio de banco, los pagos se harán en su totalidad a través de cobro por ventanilla; esto significa que quienes a la fecha cuentan con la Tarjeta Débito de Banco Agrario o cuentan con el mecanismo de Daviplata, en esta ocasión tendrán que presentar su documento de identificación para recibir el incentivo por ventanilla o por retiro en oficinas y corresponsales autorizados.“Queremos que todas las madres de nuestro programa tengan la garantía de que recibirán su incentivo y que este es sólo un cambio operativo en el mecanismo de entrega. Estamos concentrados en facilitar este proceso de cambio, teniendo en cuenta que el programa beneficia a más de 2.5 millones de familias e implica una serie de acciones que garanticen un adecuado proceso de transición.” afirmó Julián Torres, director de Transferencias Monetarias de Prosperidad Social.Teniendo en cuenta que el pago bajo este nuevo esquema iniciará el próximo 25 de julio, para la misma fecha, los bancos indicados empezarán jornadas de bancarización en las cuales se adelantará el proceso de información, capacitación y activación de productos.Los saldos que están en las cuentas no se pierden y pueden ser reclamados por el titular de la cuenta en el momento que lo desee, la cuenta seguirá estando a su nombre.La obtención de la Tarjeta Débito del Banco Agrario, así como la descarga del Aplicativo Daviplata en el celular y su utilización no tiene ningún costo para los beneficiarios. Además, estos nuevos mecanismos de recibo del incentivo permitirán pagar servicios públicos, hacer transferencias a otras cuentas o enviar dinero a terceros.La entrega de incentivos no tiene ningún costo ni implica un porcentaje de intermediación para la entrega del mismo por parte de corresponsales.