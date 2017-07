En Colombia el cuento es que el Presidente Juan Manuel Santos viajó a Cuba a un encuentro comercial. La verdad sería que está buscándole asilo a Nicolás Maduro y su séquito narcotrafcante.El periódico Finantial Times da cuenta de que el paseo de Santos a La Habana tendría como objetivo buscarle una salida a la ciriss de Venezuela. Dicha salida sería que el dictador y el cartel de los Soles reciban asilo en Cuba.El magnánimo Nobel de Paz 2016, es experto en negociar paces a cambio de impunidad. Ya lo hizo en Colombia donde criminales de lesa humanidad y narcotraficantes hoy se pasean impunes.Llama la atención que Santos haya salido corriendo hacia La Habana, a buscarle el salvavidas a su "ex mejor amigo", luego de que Maduro lo llamara Narcotraficante. El dictador aseguró que "Es Juan Manuel Santos quien la exporta y la envía al mundo y la envía a Venezuela. No exagero con esto. Con el Gobierno del presidente Santos ha aumentado un 37% la producción de cocaína interanual desde que él es presidente".El momento para la dictadura es crítico, este domingo más de 7 millones de venezolanos fueron a las urnas a rechazar su constituyente. La calle sigue exigiendo la salida de Maduro y sus criminales; y ahora que se avanza hacia el fin del régimen viene Santos a lanzarle el salvavidas de la impunidad y el refugio.El pueblo venezolano debería rechazar esta ayuda no pedida y no permitir que el dictador y su cartel salgan impunes.