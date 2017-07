El rector de la Universidad la Gran Colombia y director de Teleamiga, José Galat, es de los pocos que en Colombia que tiene los pantalones para oponerse a la visita a este país de Jorge Bergoglio.Galat argumenta que alias Francisco con sus acciones desconoce la doctrina católica, a la vez que allana el camino para el anticristo.Por su parte la iglesia Católica de Colombia ha desconocido y rechazado los comentarios de Galat, a la vez que pide a sus sacerdotes y monjas dejar de participar en el canal religioso que dirige Galat.En los temas religiosos siempre se puede, o no, estar de acuerdo con cada una de las partes. Pero lo que es de aplaudir es el valor de Galat al enfrentarse al monstruoso poder del Vaticano.Pero Galat no es el único que no comparte la visita de alias Francisco a nuestro país. Miles de agnósticos creen que es un derroche innecesario del dinero estatal, en un país que supuestamente es laico.La relación entre religión y poder no es nueva, pero de una buena vez debería ser rota para siempre.