Todo politiquero que se respete es oportunista. El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, no se aleja de esa figura y viajó a Francia, dizque a promocionar el departamento, aunque el propósito parecía otro.El Gobernador de Boyacá viajó en pleno Tour de Francia a promocionar el turismo y la inversión en Boyacá, esa al menos es la versión oficial. Pero no deja de llamar la atención que, confiado en el esperado triunfo de Nairo Quintana, Amaya haya viajado con el único propósito de estar allí para "la foto".El problema es que Nairo no estuvo en su mejor forma y aunque hizo su gran esfuerzo, no cumplió con las expectativas. Esto dejó a Amaya sin poder tomarse la oportunista foto con el campeón (no sabemos si logró una con Froome).El asunto es que en Boyacá no ha sido bien recibido el dichoso viaje del mandatario a Francia. Hay más dudas que realidades acerca de os propósitos y logros del periplo de Amaya por tierras galas.Valdría la pena que nos informen con qué recursos se pagó el paseo del Gobernador y sus acompañantes. También que se esfuercen por justificar el viaje con realidades y no simplemente copiando de Wikipedia la historia del Tour de Francia.Boyacá no necesita que sus politiqueros salgan a "promocionar" al departamento, menos en un evento de talla mundial como el Tour de Francia; a los boyacenses nos sobra promoción con el nombre del Gran Nairo Quintana.