La renuncia del ex ministro Juan Carlos Pinzón al partido de La U no es ninguna muestra de ética y transparencia, es sólo una estrategia para alejarse del partido del actual gobierno.Pinzón intenta desmarcarse del desprestigiado y corrupto partido de Juan Manuel Santos. Intenta el ex embajador limpiarse de la suciedad que implicaría ser el candidato de Santos y con ello cargar el desprestigio del señor Presidente.Que no se olvide nadie que el partido de La U fue creado por Santos y que es la colectividad más mencionada en escándalos de corrupción, en la que destaca el caso Odebrecht.Pero no nos llamemos a engaños. Pinzón es del vientre de Santos, ha sido su segundo durante años y es, sin dudas, su candidato presidencial.Mentirán y dirán que la de Pinzón es una candidatura transparente, pero el estratagema es claro: buscar la elección de Pinzón, para después revelar que será la continuidad de Santos. Por supuesto que el discurso será de superar la polarización y estar más allá de los partidos.Si después los votantes se sienten engañados, no importa. Santos ya lo hizo y piensa repetir.