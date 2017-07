Un detrimento al patrimonio del Estado por $19.666.496.435 estableció la Contraloría General, derivado de la celebración y ejecución del contrato de compra de cartera de libranza a descuento celebrado por al Banco Agrario (BAC) y la firma de Estrategias en Valores S.A (Estraval).En virtud del mencionado negocio de compra de cartera, el BAC compró a Estraval créditos de libranza no vencida, originados por varias cooperativas, por valor de $24.126 millones, correspondiente a 5.359 libranzas, y le delegó a Estraval funciones esenciales, como lo eran la administración, el cobro y el recaudo de dicha cartera.La Contraloría estableció que la entidad bancaria no dio cumplimiento a su Manual de Políticas de Crédito que exigía que el vendedor de cartera se encontrara legalmente constituido y tuviera experiencia mínima de 3 años en la originación de libranzas, ni su trayectoria en la celebración y ejecución a satisfacción de ese tipo de contratos, como tampoco existe soporte alguno que demuestre que el BAC obtuvo conocimiento de las políticas y procedimientos de crédito de las cooperativas que otorgaban los créditos (originadoras).Igualmente el BAC desconoció las disposiciones de la Superintendencia Financiera que establecen la obligación del comprador de cartera de “Conocer y tener debidamente documentadas las políticas y procedimientos de crédito del originador en cada uno de los procesos”.Se encontraron deficiencias en el proceso de valoración y estructuración del modelo de negocio de compra de cartera de libranza por parte del BAC, “al no realizar la evaluación integral de los riesgos asociados a la operación, entre ellos el riesgo de contraparte, pues Estraval fue un intermediario que asumió obligaciones y responsabilidades propias del negocio, como fueron las consistentes en administrar, cobrar y recaudar los valores que componían la cartera, para posteriormente transferir tales recursos al BAC”., explica el informe de auditoría.Aunado al hecho de que la empresa que custodiaba los títulos y toda la documentación física de la cartera objeto de compra, fue contratada directamente por Estraval bajo su cuenta, riesgo y costos.Con miras a recuperar los $19.666.496.435, el BAC solicitó al Liquidador de Estraval ser reconocido en el proceso liquidatorio como acreedor de Estraval y subsidiariamente como afectado; no obstante, no fue reconocido como afectado.