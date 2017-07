El proyecto del Túnel de La Línea va a costar más (ya va por el orden de $1.27 billones) y va a demorar más de lo previsto, de acuerdo a los seguimientos que ha realizado a esta obra la Contraloría General de la República.Consciente de la importancia estratégica que para el país significa una doble calzada entre los municipios de Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío) incluyendo el túnel de aproximadamente 8.65 km, la Contraloría, dentro de su competencia, ha hecho múltiples pronunciamientos y seguimiento permanente al proyecto que está ejecutando el INVIAS.Es así como, tanto en informes de auditoría como en las advertencias que se hicieron en su debido momento y en las audiencias informativas que se han adelantado al proyecto en desarrollo del control fiscal participativo, siempre se ha manifestado preocupación por la terminación de las obras civiles, de las cuales hoy aún no hay una fecha cierta, ni presupuesto establecido para estos efectos, así contractualmente exista un plazo definido (segundo semestre de 2018).Otra de las preocupaciones para este órgano de control, es el costo del proyecto: originalmente se pactó en $629.000 millones aproximadamente y a julio de 2017 ha excedido con creces ese valor, el cual es ya del orden de $1.27 billones de pesos.Es de resaltar que las obras no se han terminado y en la cifra mencionada no aparecen reflejados los costos por multas, daños al medio ambiente que se han ocasionado en el desarrollo del proyecto y las múltiples observaciones por parte del interventor en la ejecución, materia sobre la cual en la CGR se han dado los traslados pertinentes para el inicio de procesos de responsabilidad fiscal.Además, el plazo que vencía el 30 de noviembre de 2016, fue prorrogado en 39 meses. Esto significa que se amplió en el 50%.Para la Contraloría, este cambio de plazos no solo impacta la terminación de las obras civiles, sino que a la par puede llegar a interferir con la ejecución del contrato de equipos electromecánicos.